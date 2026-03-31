Traian Băsescu este sigur că Donald Trump nu are niciun plan clar pentru Orientul Mijlociu

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a lansat, marți, critici dure la adresa liderului american Donald Trump, acuzându-l că a gestionat defectuos situațiile din Orientul Mijlociu și că a afectat grav imaginea internațională a Statelor Unite.

Băsescu a explicat că atitudinea disprețuitoare a lui Trump față de partenerii europeni a creat tensiuni. „Donald Trump culege ce a semănat. A avut dispreț pentru europeni, a vorbit urât despre ei, a pus sub semnul întrebării existența NATO, a vrut să ocupe Groenlanda, teritoriul care aparține Uniunii Europene.

Nu cred că vreunul dintre liderii europeni a avut o atitudine de respingere față de Statele Unite. Respingerea este față de Donald Trump.”

Fostul președinte a spus că mai multe state europene au refuzat să sprijine SUA în încercarea de deblocare a Strâmtorii Ormuz, iar acest refuz reflectă nemulțumirea față de stilul lui Trump, nu față de americani în general.

Traian Băsescu a calificat deciziile lui Trump în Orientul Mijlociu drept „puerile” și lipsite de pregătire: „S-a apucat de un război fără să știe ce face, nici acum nu-i conștient ce a făcut în Orient. Iranul trebuia deposedat de arme nucleare. Dar modul în care Trump a conceput rezolvarea acestei probleme, este unul pueril.”

El a mai adăugat că fostul președinte american a acționat cu aroganță și nu a recunoscut greșelile: „Deci omul ăsta nu știe nici acum ce a făcut și continuă să fie arogant în loc să spună fraților am greșit, hai veniți să rezolvăm problema.”

Potrivit lui Băsescu, există un interes global ca prestigiul SUA să nu fie afectat de conflictele internaționale. „Noi toți avem interes ca Statele Unite să nu fie umilite în acest conflict. În realitate, Trump se îndreaptă cu toată energia către un astfel de deznodământ în care a intrat să rezolve două probleme, nu le-a rezolvat și iese din conflict cu zece probleme pe care le-a creat prin intervenția lui.”

Fostul șef de stat român susține că intervenția militară a SUA nu a atins obiectivele declarate și că Trump iese din acest conflict cu o imagine serios afectată

Băsescu a remarcat că abordările anterioare ale administrațiilor americane au fost bazate pe diplomație și negocieri: „Biden a fost un negociator cu Iranul. Președintele Obama a negociat cu Iranul. Președintele Bush, tot republican, a negociat cu Iranul. Singurul care crede că o rezolvă aruncând bombe este Trump.”

Fostul președinte român a concluzionat că strategia lui Trump a fost complet greșită, subliniind că istoria americană arată că abordările militare fără coordonare diplomatică duc la eșec și pierderi de prestigiu.