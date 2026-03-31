Donald Trump amenință Franța și NATO, nemulțumit de hotărârile luate în privința Orientului Mijlociu

Tensiunile dintre Statele Unite și Franța au escaladat după o serie de declarații dure lansate de președintele american Donald Trump, care a criticat deschis refuzul Parisului de a permite survolul unor aeronave militare americane cu destinația Israel, potrivit Reuters.

Liderul de la Washington a sugerat că această decizie nu va rămâne fără consecințe, afirmând că SUA „își vor aminti” atitudinea Franței.

Președintele Statelor Unite că a adoptat o poziție „necooperantă” într-un moment pe care îl consideră critic în confruntarea cu Iranul. În același context, președintele american a susținut că liderii iranieni au fost neutralizați cu succes, folosind un limbaj dur pentru a descrie regimul de la Teheran.

Nemulțumirile liderului american nu s-au oprit însă la Paris. Trump a lansat critici și la adresa NATO, exprimându-și dezamăgirea față de lipsa de implicare a alianței într-un eventual conflict cu Iranul. Acesta a mers până la a pune sub semnul întrebării eficiența organizației, pe care a descris-o drept „un tigru de hârtie”.

Președintele american a sugerat că, în cazul unui conflict major, aliații nu ar interveni în sprijinul Statelor Unite, subliniind că țările membre NATO nu au oferit niciun ajutor în contextul tensiunilor cu Iranul. În opinia sa, această lipsă de reacție reprezintă o greșeală strategică, pe care Washingtonul nu o va ignora pe termen lung.

În discursul său, Trump i-a menționat explicit pe Emmanuel Macron și pe Friedrich Merz, pe care i-a descris drept „prieteni”, însă nu a ezitat să îi critice pentru pozițiile lor prudente. Cei doi lideri europeni au transmis că situația din Iran nu reprezintă un conflict direct al țărilor lor, o abordare pe care Trump a respins-o ferm.

Pentru a-și susține argumentul, liderul american a făcut o paralelă cu sprijinul oferit de Statele Unite Ucrainei, subliniind că, deși acel conflict nu era unul direct american, Washingtonul a intervenit.