Donald Trump amenință Franța și NATO, nemulțumit de hotărârile luate în privința Orientului Mijlociu

Tensiunile dintre Statele Unite și Franța au escaladat după o serie de declarații dure lansate de președintele american Donald Trump, care a criticat deschis refuzul Parisului de a permite survolul unor aeronave militare americane cu destinația Israel, potrivit Reuters.

Liderul de la Washington a sugerat că această decizie nu va rămâne fără consecințe, afirmând că SUA „își vor aminti” atitudinea Franței.

Președintele Statelor Unite că a adoptat o poziție „necooperantă” într-un moment pe care îl consideră critic în confruntarea cu Iranul. În același context, președintele american a susținut că liderii iranieni au fost neutralizați cu succes, folosind un limbaj dur pentru a descrie regimul de la Teheran.

Nemulțumirile liderului american nu s-au oprit însă la Paris. Trump a lansat critici și la adresa NATO, exprimându-și dezamăgirea față de lipsa de implicare a alianței într-un eventual conflict cu Iranul. Acesta a mers până la a pune sub semnul întrebării eficiența organizației, pe care a descris-o drept „un tigru de hârtie”.

Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție

Președintele american a sugerat că, în cazul unui conflict major, aliații nu ar interveni în sprijinul Statelor Unite, subliniind că țările membre NATO nu au oferit niciun ajutor în contextul tensiunilor cu Iranul. În opinia sa, această lipsă de reacție reprezintă o greșeală strategică, pe care Washingtonul nu o va ignora pe termen lung.

În discursul său, Trump i-a menționat explicit pe Emmanuel Macron și pe Friedrich Merz, pe care i-a descris drept „prieteni”, însă nu a ezitat să îi critice pentru pozițiile lor prudente. Cei doi lideri europeni au transmis că situația din Iran nu reprezintă un conflict direct al țărilor lor, o abordare pe care Trump a respins-o ferm.

Pentru a-și susține argumentul, liderul american a făcut o paralelă cu sprijinul oferit de Statele Unite Ucrainei, subliniind că, deși acel conflict nu era unul direct american, Washingtonul a intervenit.

21:58 - Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
21:50 - Ce fraze să spui în rugăciune înainte să te culci. Sfatul teologilor
21:36 - Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
21:28 - Italia amână renunțarea la cărbune până în 2038 pe fondul crizei energetice
21:20 - Udrea critică schimbarea orei și cere schimbarea obiceiului vechi de peste 100 de ani
21:13 - Dan Șucu face două transferuri-cheie pentru titlu, de la rivala din Superligă

Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
Emil Cioran a muncit un singur an. Marele gânditor se descria ca un parazit perfect
Emil Cioran a muncit un singur an. Marele gânditor se descria ca un parazit perfect
Controverse peste ani, legate de un citat al lui Emil Cioran: Scepticismul și deznădejdea românilor
Controverse peste ani, legate de un citat al lui Emil Cioran: Scepticismul și deznădejdea românilor

