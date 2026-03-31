Țările din Golf îi solicită lui Donald Trump să mențină atacurile asupra Iranului până la căderea regimului. Raport

Explozie, Iran / sursa foto: captură video
Țările din Golf ar fi cerut continuarea atacurilor asupra Iranului până când regimul nu mai reprezintă o amenințare regională, potrivit unui raport.

Țările din Golf solicită intensificarea atacurilor militare asupra Iranului

Mai multe state din Golf au transmis administrației Trump că ofensiva împotriva Iranului ar trebui să continue, până când regimul de la Teheran nu va mai reprezenta o amenințare în regiune.

Potrivit surselor, aceste state consideră că Iranul nu a fost suficient slăbit, la aproape o lună de la debutul campaniei de bombardamente care a vizat active militare iraniene.

Țările din Golf invocă o oportunitate strategică și susțin atacurile asupra Iranului

Conform raportului, oficialii din Golf susțin că situația actuală oferă o oportunitate importantă pentru a reduce decisiv capacitatea regimului iranian. Aceștia ar fi insistat asupra continuării operațiunilor, chiar dacă la începutul conflictului au manifestat rezerve, pe fondul preavizului scurt primit înaintea atacurilor comune lansate de Israel și Statele Unite.

Sursele citate arată că liderii regionali consideră că „Iranul nu a fost suficient slăbit” și că situația actuală reprezintă „o oportunitate-cheie pentru a elimina regimul iranian”.

atac israel iran teheran

Atac în Iran. Sursa foto: X

Patru state susțin continuarea atacurilor

Raportul menționează că Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain consideră necesară menținerea presiunii militare asupra Iranului. Obiectivul ar fi fie slăbirea suficientă a Republicii Islamice pentru a permite o schimbare de regim, fie reducerea capacității sale de a reprezenta o amenințare regională.

Potrivit oficialilor, acțiunile ar trebui să continue „până când regimul islamic nu va mai reprezenta o amenințare pentru regiune”.

Arabia Saudită și Emiratele conduc inițiativa

În interiorul acestui grup, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar conduce eforturile de intensificare a presiunii asupra Teheranului. Potrivit acelorași surse, există un consens general între statele din Golf în sprijinul operațiunii denumite „Furia Epică”.

Informația apare într-un raport publicat luni de Associated Press, care citează oficiali israelieni și din Golf.

