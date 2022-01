Tragerea Loto, 9 ianuarie. Milioane de euro puse în joc. Numerele câștigătoare

Jucătorii la loto vânează un report imens la extragerea de duminică, 9 ianuarie, a Loteriei Române, Astfel un report uriaș, de 31,94 milioane de lei, mai mult de 6,46 milioane de euro a fost pus la bătaie pentru cei ce și-au achiziționat bilete.

Informația a fost prezentată de Loteria Română printr-un comunicat de presă. Conform acestuia, reportul se înregistrează la categoria I a jocului Joker. Premiul la categoria I la Joker nu s-a mai câștigat de mai bine de doi ani.

Cel mai mare premiu la Joker s-a câștigat în data de 02.08.2018 și a fost în valoare de 20.573.472,67 lei (peste 4,45 milioane de euro). Un an mai târziu, la tragerea Joker din 27 octombrie 2019, s-a câștigat un premiu de categoria I în valoare de 17.763.419,58 lei, peste 3,73 milioane euro.

Câștigurile puse în joc de Loterie pentru duminică

Conform sursei citate, la Loto 6/49, categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,16 milioane lei. Transformat în euro, suma se ridică la aproximativ 842.400 de euro.

Și la extragerea pentru jocul Noroc se înregistrează un report consistent. Premiul cumulat, pus la bătaie pentru duminică depășește 2,97 milioane de lei, adică peste 602.600 de euro.

La Noroc Plus, categoria I, se înregistrează un report de peste 288.000 de lei, ceva mai mult de 58.200 de euro. Totodată, la categoria I a jocului Super Noroc se consemnează un premiu cumulat în valoare de peste 83.300 de lei, adică peste 16.800 de euro.

Loteria Română anunță, în același comunicat de presă, că la jocul Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report ce depășește suma de 41.000 de lei. Pe de altă parte, la categoria a II-a au fost puse în joc premii totale de peste 20.500 de lei.

A doua extragere a Loteriei Române din acest an

Duminică, 9 ianuarie 2022, are loc a doua tragere Loto din acest an, extragerile fiind pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La extragerile loto de joi, 6 ianuarie, prima din acest an, Loteria Română a acordat 25.464 de câştiguri. Valoarea totală a acestora s-a ridicat la aproape două milioane de lei.

În acest context, la Joker s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 247.828,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din orașul Comăneşti, judeţul Bacău. Tot la Joker, dar la categoria a III-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 198.262,65 lei. În aceste cazuri, biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, şi la o altă agenţie din municipiul Tulcea.