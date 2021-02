Tragedie pentru toate partidele din România. Dispar votanții!

Ne-am obișnuit să citim într-un sondaj de opinie cifrele înregistrate de partide, să comentăm salturile sau prăbușirile și apoi să revenim la problemele noastre zilnice. Sondajul de astăzi aduce câteva elemente care merită să fie analizate.

O să încep și eu cu scorurile partidelor. O primă surpriză, PNL trece ușor în fața PSD, pentru prima oară în ultimele luni, mai exact de dinainte de alegerile parlamentare din decembrie 2020. PNL are 29%, PSD – 28%, USR-PLUS are o creștere, la 18%. Iar AUR, după ce s-au stins surpriza și entuziasmul de la ultimul scrutin, se află acum la 11%, mai mult decât la alegerile efective, dar în scădere față de 15%, înregistrat luna trecută. În Parlament mai este doar UDMR, dar sondajul de azi îl indică la 4%, sub pragul electoral.

Dacă ar avea loc alegeri. Tragedie pentru toate partidele din România

Pentru cele două partide vechi pe scena politică poate părea că și-au păstrat cu aproximație electoratele, dar nu este așa. Sigur, măsurătoarea nu este făcută cu milioane de subiecți intervievați, dar prin regula de 3 simplă se poate vedea câte voturi efective ar avea fiecare partid dacă ar avea loc alegeri. Pe lângă procente, importante sunt aici și numărul celor care anunță că vor vota și numărul de alegători de pe listele electorale.

Citez din referatul institutului condus de Mirel Palada: la procentele date de sondaj se poate estima că partidele ar avea următoarele numere de votanți efectivi: ”  PNL 1,3 milioane. Sub ce a luat la parlamentare (1,5 milioane Senat)  PSD 1,2 milioane. Mult sub ce a luat la parlamentare (1,7 milioane Senat)  USR PLUS 0,8 milioane. Aproximativ cât a luat la parlamentare (0,9 mil) AUR 0,6 milioane. Cam cât a luat la parlamentare (0,5 mil).”

Încrederea în personalități

Dezinteresul românilor pentru partide se observă și din procentul celor care sunt hotărâți cu cine ar vota: 24%. Vă reamintesc faptul că pe 6 decembrie 2020 au votat puțin peste 30%, fiind deja o prezență scăzută.

Îndepărtarea de politicieni se vede și dintr-o altă măsurătoare, cea a încrederii în diferite personalități.

În primele patru locuri, cele din jurul lui 30% sau peste este un singur politician: Raed Arafat, cu 36%, Laura Codruța Kovesi are 33%, Gabriela Firea este la 30% și Patriarhul Daniel la 29%.

Următorul este Klaus Iohannis, cu 26%, urmat de Mugur Isărescu, cotat la 22% încredere.

Sociopol remarcă o scădere a cotei pentru Arafat, Kovesi, Iohannis și Isărescu. La unii din cauza lipsei de vizibilitate, la alții tocmai din prea multă vizibilitate.

Singura care mai iese din pluton, cu procente peste 20%, mai este Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Urmează, între 17 și 11%, în ordine: Nicușor Dan, Florin Cîțu, Dacian Cioloș, Marcel Ciolacu, Dan Barna, Rareș Bogdan și Ludovic Orban. De remarcat că sunt toți lideri care au cote de încredere mai scăzute decât procentele pe care le-ar contabiliza partidele pe care le conduc.