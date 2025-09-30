Monden Breaking news

Tragedie la Opera Națională. Un artist a murit

Tragedie la Opera Națională. Un artist a muritOpera Iași/ Sursa foto Facebook
Opera Națională Română a anunțat că Sabin Francisc Pal, fost membru al Corului din Iași, a murit. Artistul s-a stins din viață după o perioadă îndelungată de suferință, iar colegii și apropiații l-au condus pe ultimul drum cu profund respect și tristețe.

Tragedie la Opera Națională

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice și a fostului nostru coleg din Cor, artistul liric Sabin Francisc Pal. După o lungă suferință, Sabin Francisc a lăsat în urmă nu doar amintirea unei voci alături de care am împărtășit scena, ci și imaginea unui om bun, discret și devotat artei”, au anunțat colegii săi de breaslă.

Sabin Francisc Pal și-a dedicat o mare parte a vieții muzicii clasice, fiind cunoscut pentru profesionalismul și devotamentul său. Fostul membru al Corului din Iași a impresionat publicul și colegii de scenă prin talentul său și prin modul respectuos în care aborda fiecare reprezentație.

De-a lungul anilor, a contribuit la numeroase spectacole și producții importante ale Operei Naționale Române, lăsând în urmă amintirea unei prezențe remarcabile pe scenă.

Colegii săi au spus că Sabin era un om cu o voce cu adevărat specială și pasionat de artă. Aceștia au transmis că nu îl vor uita niciodată pe artist.

Opera Națională din Iași

Opera Națională din Iași/ Sursa foto Wikipedia

„A fost un coleg de neînlocuit și o voce cu adevărat specială în cadrul Corului. Îl vom păstra în inimile noastre pentru totdeauna.”

Sabin Francisc Pal, condus pe ultimul drum

Sabin Francisc Pal a fost condus pe ultimul drum luni, 29 septembrie 2025, la Cimitirul „Buna Vestire”. La ceremonia de înmormântare au participat rude, prieteni și foști colegi, care au dorit să-i aducă un ultim omagiu.

„Ne luăm rămas-bun cu recunoștință și durere, astăzi, de la ora 12:00, la Cimitirul ‘Buna Vestire’, păstrându-l în gând și în inimă. Condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul publicat de Opera Națională Română Iași pe Facebook.

O soprană de la Opera Națională a murit

În 2020, și o soprană de la Opera Națională din Iași a murit. Este vorba de Maria Macsim Nicoară. Artista a suferit un accident casnic în luna mai a aceluiași an. În urma căzăturii, a suferit multiple leziuni cerebrale și a fost internată în stare gravă la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

