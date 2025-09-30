Tragedie la Opera Națională. Un artist a murit

Opera Națională Română a anunțat că Sabin Francisc Pal, fost membru al Corului din Iași, a murit. Artistul s-a stins din viață după o perioadă îndelungată de suferință, iar colegii și apropiații l-au condus pe ultimul drum cu profund respect și tristețe.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice și a fostului nostru coleg din Cor, artistul liric Sabin Francisc Pal. După o lungă suferință, Sabin Francisc a lăsat în urmă nu doar amintirea unei voci alături de care am împărtășit scena, ci și imaginea unui om bun, discret și devotat artei”, au anunțat colegii săi de breaslă.

Sabin Francisc Pal și-a dedicat o mare parte a vieții muzicii clasice, fiind cunoscut pentru profesionalismul și devotamentul său. Fostul membru al Corului din Iași a impresionat publicul și colegii de scenă prin talentul său și prin modul respectuos în care aborda fiecare reprezentație.

De-a lungul anilor, a contribuit la numeroase spectacole și producții importante ale Operei Naționale Române, lăsând în urmă amintirea unei prezențe remarcabile pe scenă.

Colegii săi au spus că Sabin era un om cu o voce cu adevărat specială și pasionat de artă. Aceștia au transmis că nu îl vor uita niciodată pe artist.

„A fost un coleg de neînlocuit și o voce cu adevărat specială în cadrul Corului. Îl vom păstra în inimile noastre pentru totdeauna.”

Sabin Francisc Pal a fost condus pe ultimul drum luni, 29 septembrie 2025, la Cimitirul „Buna Vestire”. La ceremonia de înmormântare au participat rude, prieteni și foști colegi, care au dorit să-i aducă un ultim omagiu.

„Ne luăm rămas-bun cu recunoștință și durere, astăzi, de la ora 12:00, la Cimitirul ‘Buna Vestire’, păstrându-l în gând și în inimă. Condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul publicat de Opera Națională Română Iași pe Facebook.

