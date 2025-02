Monden Un tenor a murit subit, la vârsta de 43 de ani. Tragedia a vut loc pe Aeroportul Otopeni







Tenorul Felician Mureșan, membru al Corului Filarmonicii de Stat Oradea, a decedat la vârsta de 43 de ani. Artistul s-a stins din viață în mod neașteptat pe Aeroportul Otopeni, în timp ce se pregătea pentru un pelerinaj pe Muntele Athos. Cauza decesului a fost un stop cardio-respirator, iar eforturile medicilor de a-l resuscita au fost fără succes.

Felician Mureșan a fost un tenor apreciat în lumea artistică românească. A cântat atât pe scenele din țară, cât și în turnee internaționale, contribuind la numeroase concerte și spectacole.

Pe lângă activitatea sa din cadrul Filarmonicii de Stat Oradea, acesta a fost și profesor de muzică, dedicându-se formării noilor generații. A fost apreciat de elevii săi pentru abordarea sa blândă și răbdătoare, reușind să transmită pasiunea pentru muzică prin propriul exemplu.

Decesul lui Felician Mureșan a îndoliat atât comunitatea artistică, cât și familia sa. Tată a trei copii, acesta era un model de devotament pentru cei dragi.

Mesajul transmis de Corul Filarmonicii de Stat Oradea

„Cu profundă durere anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru, tenorul Felician Mureșan, născut pe 10.02.1982. Felician a fost un artist de o sensibilitate aparte, cunoscut pentru natura sa rezervată și discreția cu care se exprima. Deși prezența lui pe scenă era subtilă, vocea caldă și autentică a reușit să transmită emoții sincere și să îmbogățească fiecare interpretare.

În anii petrecuți alături de noi în Corul Filarmonicii de Stat Oradea, a lăsat o amprentă unică, demonstrând că talentul adevărat se măsoară nu doar prin spectaculozitate, ci și prin modestie și autenticitate.

Ne vor lipsi profund umilința și rafinamentul său, iar amintirea lui va rămâne veșnic vie în inimile noastre. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnește-te în pace, Felician”, a transmis Corul Filarmonicii de Stat Oradea.

Persoanele care l-au cunoscut, îndurerate

Vestea decesului a fost anunțată de Filarmonica de Stat Oradea și a fost urmată de numeroase mesaje de condoleanțe din partea colegilor, prietenilor și foștilor elevi.

„Felician, nu pot să înțeleg ce se întâmplă, sunt în stare de șoc! Dumnezeu să te odihnească în pace. Nu am crezut că am venit ultima dată cu tine la repetiție pe acel drum spre Filarmonică. Nu am cuvinte cât de bun om ai fost, modest, cu un respect deosebit, o voce minunată”, a scris un cunoscut al artistului.

„Drum lin spre îngeri, domnule profesor Felician Mureșan! Amintirea domnului profesor de muzică va rămâne vie în sufletele noastre și în viața școlii Goga. A fost mereu un om blând, o prezență plăcut de modestă și un om implicat. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și le suntem alături sufletește în aceste clipe atât de grele!”, a transmis școala la care acesta era profesor.