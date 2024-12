Monden Experiența lui Damian Drăghici pe Muntele Athos. L-a marcat pe viață







Damian Drăghici a povestit cum a fost prima sa experiență pe muntele Athos. Artistul merge pe muntele Athos de două ori pe an și de fiecare dată este impresionat. El a spus că simți o liniște sufletească imediat și că este un sentiment greu de explicat în cuvinte.

Damian Drăghici, despre muntele Athos

„Eu am mers prima oară pe Muntele Athos în 2014 și am început să mă duc de două ori pe an. Am fost ultima oară în decembrie. Duhovnicul este Kiril. Ce pot să spun că înaintea unor schimbări majore din 2018, în viața mea, ăștia 4 ani, simțeam că de fiecare dată când mă duc la Athos, în momentul când treci cu feribotul și intri pe munte, într-un mod foarte „state”, parcă cineva îți oprește mașina de aici.

Se oprește creierul și ești în suflet. Ești non-stop rugăciune. Sunt slujbele de la 4 dimineața. Te trezești dimineața, te speli pe apă, mănânci la 8-9 dimineața, faci o rugăciune, este acest ritual care se întâmplă și nu mai ești deloc în minte. Este o liniște și este doar în suflet. Asta văd eu ce se întâmplă acolo”, a dezvăluit Damian Drăghici pentru Cancan.

Nu poate să fie indiferent

Artistul a mai spus că nu ai cum să fii deconectat dacă ai destulă compasiune și empatie față de ceilalți. El a declarat că nu poate să fie indiferent la suferința celor din jur.

„ În momentul când intri înauntru și ești recunoscător, faci parte din întreg. Ești unul cu ceilalți, nu mai există separare. De asta mulți dintre noi suferim de singurătate, dar cum e posibil să suferi de singurătate când trec pe lângă tine sute de oameni? Nu, ești doar deconectat. Dacă ai destulă compasiune și empatie față de ceilalți, nu ai cum să fii deconectat. Înseamnă că ești prea mult în mintea ta, judeci și încerci să rezolvi o ecuație.

Am un lucru care mi se întâmplă: dacă pe stradă văd pe cineva care-și trage piciorul, dacă văd un copil cu o rană imediat eu simt asta în corp. E o empatie, dar instantă”, a mai spus Drăghici.

Damian Drăghici, despre vindecare

Damian Drăghici și-a spus părerea și despre traume și vindecare. „Sunt om, dar ce am învățat în ultimii ani e că de fiecare dată când acel lucru, oricare ar fi el, este declanșat, înseamnă că nu ai vindecat trauma. În momentul când ajungi să iei palma și să întorci și celălalt obraz, înseamnă că ești vindecat, nu mai ai nicio traumă”.