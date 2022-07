Tragedie în muzica internațională. Stefan Soltész, celebru dirijor austriac, a murit pe scenă, în timpul unui concert

Vineri seara, celebrul dirijor austriac Stefan Soltész a susținut un concert la Teatrul Național din München. În timp ce dirija opera ‘Femeia tăcută’ de Richard Strauss, artistul s-a prăbușit. Din păcate medicii nu au mai putut să îl salveze.

Anunțul cu privire la moartea lui Stefan Soltész a fost făcut sâmbătă, 23 iulie, de către Opera de Stat Bavareză.

„Cu consternare şi profundă tristeţe (Opera de Stat Bavareză) trebuie să anunţe decesul lui Stefan Soltész”, a specificat instituţia într-un comunicat.

Stefan Soltész avea 73 de ani, însă își făcea meserie cu mult drag. Din păcate, ultima operă dirijată a fost ‘Femeia tăcută’, vineri seara, pe scena Teatrului Național din München.

Vestea a întristat colegii de breaslă. Serge Dorny, directorul general al Operei de Stat Bavareze, a făcut o postare pe rețelele de socializare în care își exprima tristețea cu care a primit vestea morții colegului său.

„Sunt profund îndurerat de vestea prăbușirii și trecerii în neființă a lui Ștefan Soltesz. Pierdem un dirijor talentat. Am pierdut un prieten bun. Gândurile mele sunt cu soția sa Michaela”, a declarat directorul general Serge Dorny.

Potrivit martorilor, dirijorul s-a prăbușit cu puțin timp înainte de finalul Actului 1. În sală s-a auzit un zgomot puternic, iar spectacolul a fost întrerupt.

Ok so 5 minutes before end of Act 1 someone in the pit, and I believe it was conductor Stefan Soltesz himself, fell with quite some noise… performance halted for now https://t.co/gHqPB4YEJy

— Sam Van Dam (@samvdam) July 22, 2022