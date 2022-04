Tragedia momentului în România! O adevărată legendă s-a stins din viață. „Un geniu muzical de neîntrecut al acestei lumi!”

Celebrul pianist Radu Lupu a decedat la 76 de ani. Acesta locuia de ceva vreme în Elveția. Festivalul George Enescu a anunțat tragica veste.

„Am aflat cu tristeţe de moartea maestrului Radu Lupu, un prieten drag al Festivalului George Enescu şi un muzician magnific”, este mesajul de pe pagina de Facebook a festivalului.

Pianistul şi compozitor român a câştigat în 1967 marele premiu al Concursului internaţional George Enescu.

„Maestrul Radu Lupu va rămâne pentru totdeauna în amintirea şi în inimile noastre – o adevărată legendă”, se mai arată pe pagina festivalului.

Managerul său, Jenny Vogel, a transmis că pianistul s-a stins din viață în casa lui din Elveția. Problemele de sănătate și-au spus cuvântul.

Radu Lupu s-a născut la 30 noiembrie 1945, la Galaţi. A luat legătura cu muzica la 6 ani și a învățat meserie de la Lia Busuioceanu. A absolvit liceul la Galaţi și Școala Populară de Artă din Braşov. La 16 ani, în 1961, a câștigat o bursă de studiu la Conservatorul din Moscova.

A murit pianistul Radu Lupu

Radu Lupu a urcat pe scenă alături de cele mai prestigioase orchestre și cei mai mari dirijori ai lumii, inclusiv în SUA, la New York, cu Orchestra din Cleveland, dirijată de Daniel Barenboim, şi cu Orchestra Simfonică din Chicago, sub bagheta lui Carlo Măria Giulini. A plecat în turneu cu Orchestra Filarmonică din New York. A încântat și publicul din Europa, Statele Unite şi în Asia.

Cu toate că s-a bucurat de un succes incredibil, Radu Lupu a renunțat la muzica în 2019 din cauza problemelor sale grave de sănătate. Concertele au fost anulate, dar artistul nu a uitat de marea lui pasiune, pianul.

Violoncelistul Steven Isserlis a scris pe Twitter: „Devastat să aflu că Radu Lupu ne-a părăsit. El a fost nu doar unul dintre cei mai mari, calzi şi profunzi muzicieni pe care i-am auzit vreodată, ci şi un om foarte bun, plin de compasiune, modest şi amuzant şi un prieten minunat”.

La rândul ei, soprana Angela Gheorghiu a transmis un mesaj de rămas bun: „Va rămâne un artist sublim şi unic, prea puţin cunoscut în România, dar un geniu muzical de neîntrecut al acestei lumi”.