Mihai Bendeac, despre episodul care l-a marcat. Tatăl său nu l-a susținut niciodată. „A avut o reacție negativă”

Mihai Bendeac, în vârstă de 39 de ani, este unul dintre cei mai haioși jurați de la iUmor, dar și un actor pe măsură. Vedeta a declarat că a muncit mult pentru a ajunge în lumina reflectoarelor, dar că tatăl său nu l-a încurajat niciodată să devină artist. Singurul său sprijin a fost mama sa.

Bendeac a povestit că a fost un drum greu, dar că este mulțumit cu cine este azi. Cel mai mare regret al actorului este că nu a primit sprijinul tatălui lui, dar s-a bucurat de înțelegerea mamei.

„Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani. Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare. Nu aveam posibilitatea de a le filma.

Nu exista youtube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la situația salarială a actorilor de teatru, la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie. Tata m-a chemat să văd reportajul respectiv, spunându-mi: ‘Asta vrei tu să trăiești?! Iubindu-mă enorm, el încerca să mă convingă să renunț la ceea îmi propusesem, pentru că în ceea ce își proiecta mintal legat de viitorul meu, dragostea îl împingea spre o gândire pragmatică…”, scrie Mihai Beandeac în cartea sa intitulată „Jurnalul unui burlac”.

Mama lui Bendeac, un model pentru el

Mihai Bendeac a declarat de mai multe ori că are o relație specială cu mama sa. Actorul a povestit că femeia care i-a dat viață este asistentă medicală și că încearcă cu toate puterile să își facă meseria bine.

„Da! Este un medic acolo, Anca Pintea, care are și cabinetul ei, dar lucrează și pentru cabinetul mamei mele și este medicul meu de ani și ani. Pe Bulevardul Chișinău este cabinetul, și mama, săraca, a albit de cât timp există cabinetul respectiv pentru că ea întotdeauna a trăit cu această chestie în minte: Doamne, dacă se întâmplă vreodată ceva aici, toată lumea o să știe că sunt mama lui Mihai. Cât a muncit copilul ăsta toată viața să îi stric eu imaginea. Maică-mea sună pacienții seara, înainte să se culce. E foarte, foarte tare”, a mai precizat Mihai Bendeac.