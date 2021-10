Mihai Bendeac a dat cărțile pe față! E mare zarvă la Antena 1. I s-a pus pe masă o ofertă greu de refuzat

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mihai Bendeac a făcut o serie de declarații surprinzătoare. Actorul ne uimește mereu prin poveștile sale legate de propria viață, însă de data aceasta este vorba despre un secret bine ascuns. Celebrul actor a fost contactat de două ori de către emisiunea Românii au talent, însă a refuzat oferta.

„Acum un an de zile, dar şi anul acesta am fost contactat pentru Românii au talent. Anul acesta am primit un argument care mie mi s-a părut, în primă instanţă valid, anume că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Le-am spus că ei nu işi pot închipui ce înseamnă această nebunie”, a spus Mihai Bendeac.

Conform informațiilor oferite de actor, Pro TV a încercat de mai multe ori să încheie un contract cu vedeta celor de la Antena 1. Prima dată acest lucru se întâmpla în 2014, atunci când Mihai Bendeac a fost extrem de aproape să ocupe locul de jurat în emisiunea Românii au talent. La vremea respectivă, „se ajunsese până în faza şedinţelor foto cu membrii juriului: Andra, Andi Moisescu şi Cabral”, după cum consemna şi Paginademedia.ro.

Mihai Bendeac susține că imaginea sa de astăzi și o mare parte a carierei lui se datorează postului Antena 1. „Faptul că am fost la Antena 1 mie mi-a permis să fiu aşa cum sunt. Niciodată nu ar fi fost posibil să fiu aşa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer ca mine ca şi persoană, ca şi artist. iUmor nu ar fi fost posibil la Pro TV”, a susținut celebrul actor.

Mihai Bendeac și-ar fi dorit ca iUmor să se încheie cu mulți ani în urmă

Pentru că în discuție a fost adus postul tv care l-a consacrat, celebrul actor de comedie a primit o serie de întrebări legate de emisiunile în care a apărut la Antena 1. O mare parte dintre acestea au dispărut din grila de programe, iar Mihai Bendeac susține că este o alegere personală. Își dorește ca toate proiectele în care este implicat să se încheie în plină glorie. Același lucru l-ar fi dorit și pentru celebra emisiune iUmor.

„Am vrut întotdeauna să opresc lucrurile pe care le fac atunci când au succes. Asta este şi tristeţea mea vis avis de iUmor pentru că apariţia mea, în continuare, este în baza unui contract pe care l-am semnat când eram foarte tânăr. Dacă ar fi fost după mine, iUmor s-ar fi oprit la sezonul şase.

Contractul se va termina în 2023. Şi este un contract pe care l-am semnat în 2009, dar care a tot fost prelungit cu tot felul de acte adiţionale pentru diverse proiecte”, a mai explicat Mihai Bendeac.