Femeia celebră din România care i-a sucit mințile lui Bendeac. „Mamă, cât de bună e. Îţi vine s-o iei”. FOTO

Aşadar, Mihai Bendeac nu ascunde faptul că îi place mult de jurnalista Denise Rifai, actuala realizatoare a emisiunii – 40 de întrebări – Kanal D. Şi nu-i place doar profesional, ci și ca femeie, pe care o consideră “bună”. Totodată, actorul a dezvăluit că, până la momentul actual, a fost implicat în doar trei legături amoroase care nu au ţinut mai mult de un an.

Mihai Bendeac a discutat atât despre cariera lui, despre fostele relaţii, iar o anumită dezvăluire a şocat soclail media atunci când actorul a făcut nişte afirmaţii extrem intime despre Denise Rifai, dând de înțeles că are fantezii cu jurnalista.

Mihai Bendeac, despre Denise Rifai: Mamă, cât de bună e

“Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a spus Mihai Bendeac. Mai mult, Mihai Bendeac i-a apreciat corpul de invidiat al vedetei de la Kanal D.

Mihai Bendeac nu a ascuns fanteziile pe care le are cu Denise Rifai. “Mă îndrăgostesc tare de tot. Am avut doar trei relații mari și late”, a declarat actorul în podcastul lui Măruţă.

Mihai Bendeac a discutat și despre relațiile amoroase pe care le-a avut până la vârsta de 38 de ani. Juratul de la iUmor a recunoscut că se îndrăgostească foarte de repede, însă sentimentele pe care le are la început față de o persoană dispar într-un timp scurt.

Mihai Bendeac: Am luat și Viagra

“Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu mai văzut prezervative. Mă mir că am scăpat până acum.

Am avut Chlamydia de vreo două ori. Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile. Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!”, a mai dezvăluit Mihai Bendeac în podcastul lui Măruţă.