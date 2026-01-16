International

Traficul feroviar din Tokyo, paralizat din cauza unei pene de curent. Mii de călătorii, afectați

Traficul feroviar din Tokyo, paralizat din cauza unei pene de curent. Mii de călătorii, afectațiTren. Sursa foto: Freepik
O pană de curent a paralizat, vineri dimineaţă, traficul feroviar din Tokyo, afectând mii de călători. Două dintre cele mai circulate linii ale oraşului, Yamanote şi Keihin-Tohoku, au fost blocate după semnalarea unui incendiu, arată Reuters. Compania East Japan Railway a anunţat că trenurile au fost suspendate în ambele direcţii, însă nu a menționat când va fi reluată circulaţia.

Pană de curent în Tokyo. Mii de călători, afectați

Incendiul a izbucnit pe liniile ferate din apropierea staţiei Tamachi, unde opresc atât trenurile Yamanote, cât şi cele Keihin-Tohoku, puţin înainte de ora 8 (23:00 GMT joi), potrivit NHK.

Conform primelor informații, flăcările au pornit de la un transformator situat lângă linii. După 30 de minute, pompierii au reușit să stingă focul.

Pompieri

Pompieri. Sursa foto: Pixabay

Zona afectată se află pe lista celor mai aglomerate

În imaginile difuzate de NTV, pasagerii au fost văzuţi coborând dintr-un tren Keihin-Tohoku blocat între staţii şi mergând pe şine pentru a evacua zona, ajutaţi de pompieri şi personalul feroviar.

Linia Yamanote trece prin staţii extrem de aglomerate, precum Shinjuku, cu aproximativ 3,5 milioane de pasageri zilnic, iar linia Keihin-Tohoku leagă centre importante, inclusiv Tokyo şi Yokohama.

Întreruperi de curent din cauza ninsorilor abundente

La finalul anului trecut, Japonia s-a confruntat cu ninsori abundente care au paralizat nordul țării. În unele zone, stratul de zăpadă a ajuns la înălțimea plafonului mașinilor. Peste 35.000 de gospodării au rămas fără curent, transportul în comun a fost suspendat pe tot parcursul nopții, iar sute de zboruri au fost anulate.

După 24 de ore de ninsoare intensă și vânt puternic, în orașul Hiroo stratul de zăpadă depășea 60 de centimetri. Trenurile spre estul și nordul Hokkaido au fost suspendate din cauza condițiilor meteo, iar peste 14 localități din nord-est au fost puternic afectate.

Aproape 36.000 de gospodării au rămas fără curent, iar administratorii aeroportului din Hokkaido au anulat 160 de zboruri după ce un avion a rămas blocat pe pistă timp de trei ore.

