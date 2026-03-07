Tradiția veche de 200 de ani păstrată într-un oraș din Europa. Obiceiul se respectă în fiecare noapte

Într-un oraș din Europa încă există încă locuri în care tradițiile vechi continuă să fie respectate cu grijă. În fiecare seară peste o sută de felinare cu gaz sunt aprinse manual, exact ca acum aproape două secole. Ritualul, care pare desprins dintr-o altă epocă, transformă străzile într-un decor romantic și atrage curioși din toate colțurile lumii.

Deși în majoritatea orașelor europene felinarele pe gaz au dispărut de mult, aici tradiția a supraviețuit. La apus, când lumina zilei începe să se stingă, un lampagiu pornește pe străzile pietruite pentru a aprinde unul câte unul felinarele care vor lumina cartierul pe timpul nopții. Pentru turiști, momentul este un adevărat spectacol, iar pentru localnici reprezintă o legătură vie cu trecutul.

Tradiția se păstrează în Wrocław, un oraș pitoresc din Polonia, situat pe râul Odra, între Munții Trzebnica și Munții Sudeți. Localitatea este renumită pentru arhitectura sa, pentru numeroasele poduri și pentru atmosfera medievală care încă se simte în anumite cartiere. De altfel, datorită rețelei sale de ape și insule, Wrocław este adesea numit „Veneția poloneză”.

Orașul este construit pe aproximativ 12 insulițe și este legat printr-un număr impresionant de poduri, estimările variind între aproximativ 100 și chiar 300, în funcție de modul în care sunt numărate. Cu o suprafață totală de aproape 293 de kilometri pătrați, dintre care o parte importantă este ocupată de spații verzi, Wrocław este considerat unul dintre cele mai verzi orașe din Polonia.

În acest decor istoric se află cartierul Ostrów Tumski, cunoscut și sub numele de Insula Catedralei. Aici are loc în fiecare seară tradiția aprinderii manuale a felinarelor cu gaz.

Povestea felinarelor cu gaz din Wrocław începe în anul 1846, când primul astfel de felinar a fost aprins pe străzile orașului. În acea perioadă, electricitatea nu era încă disponibilă, iar iluminatul public cu gaz reprezenta o inovație tehnologică importantă.

La mijlocul secolului al XIX-lea, multe orașe din Europa și din lume foloseau astfel de felinare pentru a lumina străzile după lăsarea serii. Pentru a le pune în funcțiune era nevoie de lampagii, oameni care mergeau zilnic prin oraș pentru a aprinde manual fiecare lanternă.

De-a lungul timpului însă, odată cu apariția electricității și a altor tehnologii moderne de iluminat, felinarele cu gaz au fost înlocuite treptat. În anii 1960, majoritatea acestor felinare din Wrocław au dispărut sau au fost modernizate. Totuși, în cartierul Ostrów Tumski tradiția a reușit să supraviețuiască.

Explicația este legată de faptul că zona aparține în mare parte Bisericii, iar autoritățile au decis să păstreze atmosfera istorică a locului. Astfel, felinarele cu gaz au rămas funcționale, iar meseria de lampagiu a continuat să existe.

Astăzi, rolul de aprinzător de felinare este îndeplinit de Robert Molendo. Îmbrăcat într-o pelerină elegantă și purtând un joben, el apare în fiecare seară pentru a începe ritualul care transformă cartierul într-un loc cu adevărat special.

Pe mantia sa se află stema orașului, iar prezența sa a devenit parte din identitatea locului. Indiferent dacă plouă, ninge sau bate vântul, lampagiul își începe traseul zilnic la apus și aprinde manual fiecare felinar.

Spectacolul este urmărit de numeroși turiști, dar și de localnici. Copiii sunt de obicei cei mai entuziasmați, așteptându-l în fața catedralei pentru a-l vedea cum începe ritualul. Momentul are un farmec aparte, iar atmosfera amintește de poveștile din alte vremuri.

În întreaga Uniune Europeană există foarte puține locuri unde această tradiție mai este păstrată. Un exemplu similar poate fi întâlnit la Zagreb, însă ritualul din Wrocław rămâne unul dintre cele mai cunoscute.

Pe Insula Catedralei se află 102 felinare cu gaz care trebuie aprinse manual în fiecare seară. Chiar dacă la prima vedere numărul nu pare foarte mare, procesul durează destul de mult, deoarece lampagiul trebuie să meargă de la un felinar la altul. În total, traseul durează aproximativ o oră. Pe parcurs, Robert Molendo folosește un instrument special: un băț lung care funcționează ca o torță și este alimentat cu butan. Cu ajutorul acestuia aprinde fiecare lampă, exact ca în vremurile de odinioară.

Traseul începe de obicei în apropierea catedralei, acolo unde turiștii se adună pentru a urmări momentul. Mulți oameni îl așteaptă în fața intrării principale, însă lampagiul își începe adesea drumul dintr-un loc mai retras, din apropierea zonei unde își parchează mașina. Pentru cei care încearcă să-l urmărească pentru fotografii, ritmul poate fi surprinzător de alert, scrie wroclawguide.com. Lampagiul se deplasează rapid, iar cei care vor să-l prindă în imagini ajung uneori să alerge după el pe străzile pavate cu piatră.

Deși nu este un eveniment grandios sau spectaculos în sensul modern al cuvântului, aprinderea felinarelor din Wrocław are un farmec aparte. Simplitatea momentului, liniștea cartierului și lumina caldă a felinarelor creează o atmosferă care pare desprinsă din altă epocă. Pentru vizitatori, experiența este una memorabilă, iar pentru oraș reprezintă o tradiție care păstrează vie legătura cu trecutul. Într-o lume dominată de tehnologie și automatizare, faptul că peste o sută de felinare sunt încă aprinse manual în fiecare seară rămâne un detaliu rar și fascinant.