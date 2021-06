Editorii de la Time Out au realizat topul pentru anul 2021 în ceea ce privește cele mai cool străzi din lume. Regulile întocmirii acestei ierarhii s-au schimbat odată cu apariția pandemiei de coronavirus.

Lideră este Smith Street din orașul australian Melbourne

Pe primul loc se situează Smith Street din orașul Melbourne, Australia, o stradă plină de viață și energie, cunoscută pentru magazinele, barurile și restaurantele sale, dar și pentru locurile unde se cântă muzică live, conform CNN.

Above Board, un mic cocktail bar, ce a fost inaugurat în anul 2016, a fost în mod special menționat în lista Time Out. Pe locul doi al acestei ierarhii se află bulevardul Passeig de Sant Joan din Barcelona, Spania. Foarte cunoscut și apreciat pentru că este unul dintre primele „coridoare verzi” ale orașului spaniol. Passeig de Sant Joan are piste pentru biciclete, trotuare largi, copaci și multe locuri în aer liber pentru activități culturale. Tot aici se află și piață alimentară Mercat de l’Abaceria.

South Bank din Londra, pe podiumul topului realizat pentru a desemna cele mai cool străzi din lume

South Bank din Londra, Marea Britanie, este pe locul trei al clasamentului. Strada „vie” ce se găsește pe malul Tamisei găzduiește Teatrul Național din Londra și Globul lui Shakespeare. Această arteră este, totodată, cunoscută pentru priveliștile sale uimitoare ale Catedralei Saint Paul de peste râu și are o mulțime de restaurante și baruri cu mâncăruri și băuturi foarte apreciate.

Cum arată clasamentul complet întocmit de cei de la Time Out

În clasamentul respectiv realizat de cei de la Time Out se mai regăsesc următoarele locuri: strada San Isidro din Havana, capitala Cubei, Sunset Boulevard din Los Angeles, Statele Unite, Witte de Withstraat, Rotterdam, Olanda, Rua Tres Rios, Sao Paulo, Brazilia, Haji Lane, Singapore, Rua Rodrigues de Faria, Lisabona, Portugalia și Calle Thames, Buenos Aires, Argentina.