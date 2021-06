Ministrul a declarat că autostrăzile sunt absolut necesare în România, întrucât reduc riscul accidentelor rutiere. Parapetul median de pe autostrăzi sau drumuri expres reduce riscul impactului frontal, cel mai periculos dintre toate şi soldat cu cele mai multe victime. ”Cea mai importantă măsură de siguranţă pe care ar putea să o facă România, să construim infrastructură nouă”, a afirmat Drulă.

Autostrăzile salvează vieți. Este cea mai mare și mai importantă măsură de siguranță rutieră pe care o poate face România – să construim infrastructură nouă, a subliniat ministrul.

În aprilie, la CE pentru negocierile pentru PNRR, la discuțiile despre Autostrada 7, Autostrada Moldovei, paralelă cu DN2, în expunerea sa, ministrul a desenat și crucile alăturate, semnificând tragediile care au loc. Totul într-un context de argumentare legat de siguranța rutieră.

„Nu vreau să zic ‘hop’ până n-am sărit pârleazul, că abia în lunile următoare ne va fi aprobat PNRR-ul (…). Din păcate, soluții magice în infrastructură rapidă (…) nu sunt, dar veștile foarte bune pentru această rută sunt că avem documentația gata până la ultimul detaliu, am lansat în licitație acum câteva zile sectorul dintre Autostrada A3 și Buzău, sunt 62 de km împărțiți în 3 tronsoane pe zona Dumbrava-Mizil-Buzău, acolo avem depunerea ofertelor pe 4 august, le evaluăm, alegem un câștigător, din momentul în care semnăm contractul, hai să spunem, eu sper să fie la începutul anului viitor, adică să prindem sezonul de lucru, că iarna mai puțin în construcții, în 20 de zile timpul contractual intră în teren constructorul și i-l dăm liber de sarcini, i-l dăm cu exproprieri făcute, vor intra în guvern săptămâna aceasta, i-l dăm cu proiectul tehnic făcut deja de noi, deci nu mai avem acea perioadă de întârziere în care semnăm astăzi un contract și abia peste 2-3 ani încep lucrările”, a subliniat Cătălin Drulă, la TVR1.

„Pentru asta ne-am luptat în PNRR – să construim o coloană vertebrală pentru Moldova, alături de Autostrada A8 care va lega Moldova de Transilvania”, a adăugat oficialul.

„Eu zic că suntem într-un moment astral cum nu se poate mai favorabil pentru infrastructură și pentru drumurile de mare viteză. Avem cred că pe primele 5 luni ale anului cea mai mare sumă pe care am investit-o în drumuri de mare viteză și în căi ferate de după Revoluție, ne ducem spre 3 miliarde de lei pe primele 6 luni, avem foarte multe proiecte în toată țara și altele care stau să înceapă, cum spuneam despre Autostrada A7, avem această finanțare la care, să fim sinceri, nu ne așteptam acum un an și jumătate, PNRR a apărut ca urmare a unui eveniment epocal nefericit într-un fel, pandemia, dar e pentru noi și o oportunitate să recuperăm acest decalaj de infrastructură. Lucrăm acum și la programul operațional pe fonduri europene 2021-2027, avem multe proiecte pregătite, am învățat din trecut și asta se vede pentru că șantierele merg, anul acesta vom trece bariera celor o mie de km în trafic de drumuri rapide”, a arătat ministrul.