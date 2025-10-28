Topul celor mai bogați oameni de afaceri din China. Șeful ByteDance coboară pe locul doi

China are în prezent 1.021 de miliardari în dolari, potrivit clasamentului anual realizat de institutul de cercetare Hurun, ceea ce reprezintă o creștere de 36% față de anul 2024, potrivit lesechos.fr.

Încetinirea economiei chineze nu îi afectează pe toți. Dimpotrivă, potrivit celui mai recent clasament realizat de institutul de cercetare Hurun. Din 1999, acest institut analizează anual averile celor mai bogați oameni din China continentală, dar și din Hong Kong, Macao și Taiwan.

Potrivit clasamentului Hurun din 2025, realizat pe baza evaluării averii la cursurile acțiunilor din 1 septembrie, China înregistrează un record de 1.434 de persoane cu averi de cel puțin 5 miliarde de yuani (aproximativ 702 milioane de dolari).

Dacă se iau în considerare doar miliardarii în dolari, creșterea este semnificativă, contrazicând percepția unei economii chineze aflate în continuare în dificultate. Institutul de cercetare a înregistrat anul acesta 1.021 de persoane cu averi mai mari de un miliard de dolari, cu aproape o treime mai mult decât în anul precedent.

În topul celor mai bogați zece chinezi, primii doi din 2024 își inversează pozițiile. În ediția din 2025, Zhong Shanshan, fondatorul Nongfu Spring, revine pe primul loc. Compania sa este lider pe piața băuturilor din China și activează și în domeniul farmaceutic prin YST. Este a patra oară când Zhong ocupă prima poziție în acest clasament.

Zhong Shanshan are o avere de 530 de miliarde de yuani (74 de miliarde de dolari), în creștere cu 56% într-un an, depășindu-l din nou pe Zhang Yiming, fondatorul ByteDance și proprietarul TikTok, a cărui avere a urcat cu 34%, până la 66 de miliarde de dolari.

Pe locul al treilea se află Ma Huateng, cunoscut ca Pony Ma, șeful Tencent, a cărui avere a crescut cu 65%, fiind acum la doar un miliard de dolari în urma fondatorului ByteDance.

Cel mai mare salt din clasament îi aparține lui Lei Jun, fondatorul Xiaomi. Averea sa a crescut cu 151%, datorită extinderii rapide a companiei dincolo de piața smartphone-urilor, în sectorul vehiculelor electrice. Cu o avere estimată la 45,5 miliarde de dolari, el urcă de pe locul 14 pe locul 5 și revine în Top 10, după o absență din 2019.

O evoluție remarcabilă, care ar putea prefigura ascensiunea în clasament a industriilor legate de dezvoltarea vehiculelor electrice. Trei dintre ele se află deja în Top 10: Xiaomi, producătorul de baterii CATL, condus de Robin Zeng, pe locul 4, și Geely, al cărei președinte, Eric Li, ocupă locul 10.