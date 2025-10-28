Scandalul dintre Dana Roba și Andra Voloș continuă. O acuză că s-a prostituat în Italia

Scandalul dintre Dana Roba și soția manelistului Lele, Andra Voloș, continuă. Make-up artista nu s-a lăsat intimidată de ironii și a lansat replici dure, acuzând-o pe soția lui Robert Lele că ar fi fost implicată în destrămarea unei relații și că se folosește de notorietatea ei pentru audiență.

Conflictul a escaladat după ce Dana Roba a comentat în scandalul dintre Robert Lele și Jador, stârnind reacții ironice din partea Andrei Voloș pe TikTok. Aceasta a publicat mai multe clipuri în care imita dansul Danei Roba din perioada în care era cu Nicolae Guță.

„Nici nu o bag în seamă. Eu sunt mama a doi copii. Eu îmi văd de viața mea și de treaba mea. Ea niciodată n-ar putea să fie în locul meu. Niciodată! Eu n-am despărțit pe nimeni. Fostul meu soț a fost singur când noi ne-am întâlnit, amândoi am fost singuri, ne-am luat din dragoste. Pe viitor vreau să mă căsătoresc tot din dragoste. Așa ceva nu aș face niciodată.”

Make-up artista susține că Andra Voloș folosește ironia ca strategie pentru vizibilitate, iar situația ei depinde de sprijinul financiar al lui Robert Lele.

„Poate să mă ironizeze cât vrea. Numele Dana Roba aduce audiență. Chiar nu mă interesează persoana ei. Ea știe că ea l-a despărțit. Eu nu sunt Andra Voloș, care, dacă bărbatul nu îmi mai dă bani, rămân singură sau plec în Italia, de unde am venit. Ea, dacă el se desparte, trebuie să plece în Italia, la vechea meserie”, a spus Dana pentru Spynews.

Dana a mai spus că nu tolerează comportamente abuzive și infidelități. Aceasta a declarat că sunt multe femei care acceptă să fie umilită de bărbați și bătute. În urmă cu câteva luni, s-a zvonit că Lele a bătut-o pe Andra Voloș.