Topea sau nu laserul lui Ceaușescu tancurile rusești. Ce susține Serghei Mizil

Zvonurile de pe vremea comunismului vorbeau despre un anumit tip de laser pe care România îl deținea și putea topi la propriu tancurile rusești. Un privilegiat al regimului, Serghei Mizil, susține că totul ar fi adevărat.

Mizil a susținut la o emisiune online că ar fi existat acele lasere. Ba mai mult, ele ar fi aveut capacitatea să topească metalul din care erau făcute tancurile.

„Da, Ceaușescu a topit tancurile cu lasere. Este adevărat. Eu am mai spus, dar nu m-a crezut lumea. Dar așa este. Au existat acel tip de lasere care puteau topi tancurile.

Culmea este că arma a fost făcută aici, la Măgurele, nu a fost produsă extern. Probabil ea mai există, dacă nu or fi făcut te miri ce cu ea. Știu eu ce au făcut cu ea?”, a mai spus Mizil.

Potrivit legii, cei care se ocupă de apărarea țării sunt cei care ar trebuie să știe unde se află arma. Președintele României este șeful CSAT, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie informat.

„Nicușor nu are cum să știe unde e arma că e președinte. El a plecat pe munte când l-au numit președinte”, a spus Serghei Mizil râzând.

Din punctul de vedere al lui Mizil, armata română nu ar fi tocmai pregătită.

„Armata română nu mai există. Că nu mai are nimic, adică nu mai are dotări”, a opinat Serghei Mizil. Cert este că acesta este foarte dezamăgit de modul în care România este condusă în aceste momente extrem de tensionate la nivel internațional.

Problema este că dotările armatei române nu sunt cele mai noi și nici cele mai bune. O altă preocupare este aceea că autoritățile au investit mai mult în armatele altora decât în a noastră.