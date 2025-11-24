Toaletă ecologică de lux în Brașov. Primăria a plătit 64.000 de euro, explicațiile edilului

Primăria orașului Ghimbav, județul Brașov, a decis achiziționarea unei toalete ecologice inteligente, cu autospălare, în valoare de 326.700 de lei, care va fi amplasată într-un parc recent planificat în cartierul Strada Victoriei. Zona este populată de aproximativ 600 de apartamente, iar locuitorii au cerut insistent facilități publice, inclusiv o toaletă.

Investiția a fost realizată prin negociere directă, iar toaleta va fi furnizată și instalată de firma Rowe Provision din București. Primarul orașului Ghimbav, Ionel Fliundra (PNL), a explicat că proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de amenajare a parcului, cu o valoare totală de peste 3 milioane de lei.

„La începutul anului s-a bugetat o sumă de 600.000 de lei pentru două toalete automate, ecologice, cu autospălare și pentru persoanele cu dizabilități. Probabil că atunci când s-a verificat piața s-au stabilit prețurile actuale”, a declarat primarul Ionel Fliundra.

Edilul a subliniat că scopul achiziției este să ofere facilități de calitate locuitorilor și să transforme fostele parcări în spații publice atractive, cu pietonal, fântână arteziană și zone de recreere. În opinia sa, investițiile de calitate, chiar dacă implică costuri mai ridicate, sunt benefice pe termen lung.

Primarul a mai adăugat că Ghimbavul nu primește fonduri de la Guvern și că administrația locală urmărește modernizarea orașului fără a neglija confortul cetățenilor:

„Investițiile nu sunt pentru a aduce bani, ci pentru a crea funcțiuni orașului și pentru a fi prietenos cu oamenii și cu cetățenii. Nu suntem o firmă privată, suntem un UAT care investește în calitatea vieții oamenilor”, a mai spus primarul din Ghimbav.

Toaleta inteligentă va fi una dintre primele de acest tip din zonă, oferind igienă și accesibilitate atât pentru adulți, cât și pentru persoanele cu dizabilități, în cadrul unui parc care va deveni punct de întâlnire și relaxare pentru locuitorii cartierului.