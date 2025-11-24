Toaletele publice din Europa, în topul rușinii. Bucureștiul, loc surprinzător în cel al curățeniei

Bruxelles, Stockholm și Riga se află în fruntea orașelor europene cu cele mai insalubre toalete publice, în timp ce Bucureștiul intră surprinzător în top 10 al curățeniei. Concluziile apar într-o analiză realizată de compania britanică Showers to You și preluată de Heute, pe baza a peste 19.000 de recenzii Google pentru mai mult de 1.400 de toalete publice din Europa.

Percepțiile utilizatorilor sunt dure. Termeni precum „murdar”, „dezgustător”, „nesanitar” sau „urât mirositor” apar frecvent în comentarii. Deși toaletele publice joacă un rol important în infrastructura urbană, multe persoane continuă să le ocolească, considerându-le spații de tipul „rețineți și evitați”.

Studiul companiei britanice a trecut în revistă mii de recenzii pentru a identifica orașele europene cu cele mai curate și cele mai neîngrijite spații sanitare, oferind o imagine actualizată asupra situației din marile capitale.

Analiza a urmărit termeni precum „murdar”, „dezgustător”, „nesanitar” și „urât mirositor” în recenziile utilizatorilor. Fiecărui oraș i-a fost atribuit un scor de la 0 la 10. Zero indică cele mai insalubre toalete, iar zece cele mai curate.

Bruxelles se află pe primul loc cu un scor de 0,29. Stockholm ocupă poziția a doua, cu 0,59. Riga este pe locul al treilea, cu 0,88.

În topul celor mai slabe rezultate intră și La Valletta, Berlin, Paris, Oslo, Amsterdam și Roma.

La polul opus, cele mai bune rezultate apar în Vilnius, care obține 9,71. Vaduz este pe locul al doilea, cu 9,41. Ljubljana completează podiumul cu 9,12.

Bucureștiul se clasează pe locul al nouălea, cu un scor de 7,35. În aceeași zonă se mai află Luxemburg, Helsinki, Istanbul, Zagreb și Lisabona. Clasamentul include 44 de state europene.

Calitatea toaletelor publice spune multe despre modul în care un oraș își tratează locuitorii și turiștii. Investițiile în astfel de facilități ridică nivelul de confort urban și îmbunătățesc imaginea locală. Studiul subliniază că aceste spații sunt esențiale pentru familii cu copii, vârstnici și persoane cu probleme de sănătate. Ele devin un indicator al calității vieții într-un mediu urban modern.

Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial, Showers to You a fost fondată ca o afacere de familie în North East Lincolnshire în urmă cu aproape cinci decenii. Compania a intrat pe piața online în 2008 și pune la dispoziție peste 30.000 de produse dedicate băii și dușului. Reprezentanții atrag atenția că anumite rezultate ale studiului pot fi influențate de un număr redus de recenzii negative, ceea ce poate altera scorurile finale.