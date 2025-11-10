Tinerii din Tanzania ies în stradă. Demonstrațiile anti-guvernamentale escaladează

În ultimele săptămâni, în Dar es Salaam şi în alte oraşe din Tanzania a izbucnit o serie de proteste anti‑guvernamentale, marcate de participarea tot mai activă a tinerilor din generaţia Z.

Aceştia au ieşit în stradă îngrijoraţi de creşterea costului vieţii şi de haosul democratic generat de excluderea din cursă a principalilor candidaţi de opoziţie pentru alegerile prezidenţiale.

Guvernul condus de Samia Suluhu Hassan a răspuns cu o intervenţie dură a forţelor de ordine, utilizând gaze lacrimogene, tunuri cu apă şi, conform surselor, focuri de armă.

Protestele au izbucnit după ce două dintre principalele candidaturi de opoziţie au fost eliminate din procesul electoral, ceea ce a provocat nemulţumirea publicului tânăr, care se confruntă cu oportunităţi economice tot mai restrânse.

În oraşe‑cheie, inclusiv în Arusha, tinerii de aproximativ 25 de ani au participat la demonstraţii în care au afirmat că «au fost liniştiţi prea mult timp».

Potrivit relatărilor, forţele de ordine au intervenit în zone precum Mbagala, Gongo la Mboto şi Kiluvya, în Dar es Salaam, unde au fost auzite focuri de armă şi au fost folosite gaze lacrimogene.

Organizaţia Amnesty International a anunţat că a primit confirmarea morţii a cel puţin două persoane în primele confruntări.

Tinerii din generaţia Z au folosit reţele sociale şi aplicaţii de comunicare pentru a se organiza, inspirându‑se din mişcări similare din alte ţări. Conform unui articol de analiză, „anti‑guvernmentele proteste din Tanzania sunt posibile … pentru că tinerii au acces la mediul prin care s‑au organizat demonstraţii în alte părţi”.

Pe de altă parte, folosirea telefoanelor mobile pentru a transmite imagini din manifestaţii a fost semnalată de publicaţii specializate:

„Armate cu smartphone‑uri … demonstranţii au urmărit poliţia prin stream‑uri în direct”.

I thought Tanzanian Gen Zs would not go to demonstrations. You will not believe what they are doing! Weuh 😂😂 pic.twitter.com/2DEy8y9MLu — DP 🇰🇪 (@DanChepta) October 29, 2025

În plus, unele declaraţii ale participanţilor exprimă direct starea de nemulţumire:

„Am stat liniştiţi prea mult timp”

Guvernul tanzanian, prin forţele sale de ordine, a instituit un interdicţie de circulaţie în zonele afectate şi a limitat accesul la internet în unele zone, potrivit surselor.

Conform relatărilor oficiale, poliţia a utilizat tunuri cu apă, gaze lacrimogene şi, în unele cazuri, focuri de armă pentru a dispersa demonstranţii.

Un analist citat într‑un articol al publicaţiei Financial Times a declarat:

„Nimic de genul acesta nu s-a mai întâmplat vreodată și nimeni nu se aștepta la asta.”

În urma protestelor, s‑au înregistrat numeroase apeluri către intervenţie militară, în unele zone, mulţimile cerând unei instituţii armate să intervină pentru schimbarea guvernului.

În plus, lipsa de transparenţă în procesul electoral şi restricţiile impuse opoziţiei au generat critici din partea organizaţiilor internaţionale. De asemenea, se estimează că numărul victimelor ar putea fi mai mare decât cel confirmat.

Următorii paşi ai situaţiei rămân incerti. Dacă protestele continuă şi dacă forţele de ordine îşi menţin răspunsul prin forţă letală, tensiunile politice şi sociale se vor putea adânci.

Rezultatul va depinde, în parte, de decizia autorităţilor de a iniţia investigaţii independente asupra folosirii forţei și de capacitatea opoziţiei și societăţii civile de a organiza o alternativă credibilă.

Un comentariu al unui observator a menţionat:

„Există un apel puternic către armată pentru a prelua controlul, a elabora o nouă constituție și a organiza noi alegeri.”

Din partea opoziţiei şi a societăţii civile, cererile includ: alegeri libere, garantarea dreptului la protest şi anchete asupra persoanelor decedate sau dispărute în timpul demonstraţiilor.

Dacă aceste elemente nu vor fi abordate, riscul escaladării conflictului social creşte.