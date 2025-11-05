Care sunt țările riscante din punct de vedere fiscal pentru România. Listă a fost updatată

Cei care au firme în România trebuie să monitorizeze liste de țări care pot fi riscante din punct de vedere financiar. Acest lucru trebuie analizat și din perspectiva partenerilor externi.

Lista conține pe de o parte țări riscante din punct de vedere financiar și altele care sunt neecoperante. Cei care au afaceri în străinătate ar trebui să verifice aceste liste de 2 ori pe an.

Concret, este vorba de două liste de țări riscante pe care firmele din România trebuie să le monitorizeze anual, deoarece acestea le pot influența cele două obligații amintite:

Prima este lista țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, ce este întocmită și actualizată periodic de Grupul de Acțiune Financiară pentru controlul spălării de bani. În esență, lista aceasta este împărțită în două. Avem partea „neagră”, ce cuprinde jurisdicțiile cu grad înalt de risc de spălare a banilor, și avem partea „gri”, ce cuprinde jurisdicțiile aflate sub monitorizare din cauza riscului de spălare a banilor, dar care și-au asumat că-și vor rezolva problemele.

Lista „neagră” este formată din Coreea de Nord, Iran și Myanmar. Lista „gri” este completată de Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria, Camerun, Coasta de Fildeș, Congo, Haiti, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibia, Nepal, Sudanul de Sud, Syria, Venezuela, Vietnam, Insulele Virgine Britanice, Yemen. În ceea ce privește această lista, ultima actualizare a fost în luna octombrie a acestui an. Partea ”neagră” a rămas la fel. Dar în lista ”gri” au intrat Bolivia și Insulele Virgine Britanice și au ieșit Africa de Sud, Burkina Faso, Croația, Mali, Mozambic, Nigeria și Tanzania

Lista țărilor necooperante din punct de vedere fiscal este un alt document ce trebuie studiat de către cei care au firme. Aceasta este actualizată periodic de Consiliul UE. Și aici avem două variante, respectiv una ”neagră” și una ”gri”. În cea neagră se află statele necooperante fiscal. Pe lista țărilor neecoperante financiar sunt Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panama, Rusia, Samoa, Samoa Americană, Trinidad și Tobago, Insulele Virgine Americane, Vanuatu.

Cele de pe a doua lista sunt Antigua și Barbuda, Belize, Brunei, Eswatini, Groenlanda, Iordania, Maroc, Muntenegru, Seychelles, Turcia, Insulele Virgine Britanice. Noutatea aici este că „gri” au intrat Groenlanda, Iordania, Maroc și Muntenegru și a ieșit Vietnam.