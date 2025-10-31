Social

Tinerii care vor o locuință ANL trebuie să-și actualizeze dosarul. Termenul pentru depunerea documentelor

Tinerii care vor o locuință ANL trebuie să-și actualizeze dosarul. Termenul pentru depunerea documentelor
Tinerii sibieni cu vârsta de până la 35 de ani pot depune sau actualiza cererile pentru o locuință ANL până la data de 31 decembrie 2025. Autoritățile locale au început procesul anual de întocmire a listei de priorități pentru anul 2026, solicitându-le celor care au depus acte după 10 decembrie 2024 să le actualizeze, astfel încât dosarele să rămână eligibile.

Actualizarea dosarelor ANL, până la finalul anului

Autoritățile locale din Sibiu au anunțat începerea procesului anual de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor prin programul ANL. Documentele pot fi depuse până la 31 decembrie 2025, pentru întocmirea listei de priorități aferente anului 2026.

Măsura se adresează tinerilor care au depus documentele după 10 decembrie 2024, precum și celor care vor să își mențină cererea activă în evidențele administrației locale. Actualizarea implică reînnoirea actelor din dosar, astfel încât informațiile să corespundă situației actuale a solicitantului.

„Prin această actualizare, actele deja existente la dosar trebuie să fie aduse la zi, astfel încât informațiile să fie valabile și corecte în prezent”, se arată în anunțul oficial.

Documentele necesare

Lista de priorități este elaborată anual de Primărie și aprobată ulterior de Consiliul Local, pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. Procesul urmărește o repartizare corectă și transparentă a locuințelor pentru tineri, astfel încât doar dosarele complete și actualizate să fie luate în considerare la evaluarea finală.

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul tip oferit de municipalitate și să atașeze documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor legale.

Documente

Documente. Sursa foto: Freepik

„Depunerea unei cereri noi. Pe lângă formularul tip, tinerii trebuie să depună și actele doveditoare care atestă că îndeplinesc criteriile legale. Lista acestor documente poate fi consultată pe site-ul instituției”, se arată în informarea transmisă.

Cererile trebuie completate corect și integral, iar documentele anexate trebuie să fie valabile la momentul depunerii. Autoritățile îi îndeamnă pe tineri să verifice atent lista de acte și să ceară lămuriri atunci când apar neclarități, pentru a evita respingerea cererii din motive administrative.

Dosarele pentru locuințe se depun la sediul Primăriei municipiului Sibiu

Dosarele pot fi depuse doar la sediul Primăriei municipiului Sibiu, pe strada Samuel Brukenthal nr. 2, la Centrul de Informații pentru Cetățeni, conform programului de lucru stabilit:

  • Luni și miercuri: 08:00 – 17:00;
  • Marți și joi: 08:00 – 16:00;
  • Vineri: 08:00 – 14:30.

Pentru detalii suplimentare, cetățenii pot contacta instituția la numărul de telefon 0269/208.967.

