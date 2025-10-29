Justitie Breaking news

Percheziții la firme și persoane fizice în dosarul exploziei din Rahova. Distrigaz, printre companiile vizate

Percheziții la firme și persoane fizice în dosarul exploziei din Rahova. Distrigaz, printre companiile vizate
Opt percheziții au loc miercuri dimineață la mai multe firme și la domiciliile unor persoane fizice, în cadrul dosarului penal deschis după explozia produsă în cartierul Rahova din Capitală. Ancheta vizează stabilirea cauzelor deflagrației și identificarea eventualelor nereguli privind manipularea și depozitarea substanțelor inflamabile. Perchezițiile sunt desfășurate de polițiști și procurori, iar mai multe persoane urmează să fie audiate, potrivit IGPR.

Pootrivit unor surse, persoanele la care se vor face percheziții sunt angajații Distrigaz care au făcut verificarea înaintea exploziei și administratorii și cei doi angajați ai companiei private Anproperty Construct SRL, care au făcut verificarea rețelei de gaze la bloc după venirea Distrigaz.

Percheziții în dosarul exploziei din Rahova

"Dintre cele opt percheziţii, patru sunt efectuate în Bucureşti, două în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman. Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare", se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

După efectuarea percheziţiilor, şase persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

"Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane", se mai arată în comunicat.

Știre în curs de actualizare

