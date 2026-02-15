TikTok angajează români. Vor avea roluri-cheie în funcționarea platformei în țara noastră

Platforma de social media TikTok a demarat în această perioadă un proces de recrutare în România pentru poziții axate pe analizarea și verificarea conținutului publicat în aplicație, conform companiei de pe pagina sa oficială de LinkedIn.

Posturile sunt disponibile în București și vizează candidați care dețin competențe lingvistice avansate, într-un context în care moderarea conținutului online rămâne un subiect intens discutat la nivel internațional.

Anunțul este despre roluri de „Analist de Asigurare a Calității Operațiunilor de Căutare”. Aceste poziții presupun activități de evaluare a conținutului digital și verificarea respectării standardelor comunității.

Una dintre condițiile esențiale menționate în anunțurile de angajare este stăpânirea fluentă a limbii engleze.

În plus, aplicanții trebuie să demonstreze competențe solide în cel puțin încă o limbă străină. Printre limbile solicitate se numără franceza, germana, araba și italiana.

Recrutarea se adresează persoanelor capabile să lucreze cu volume mari de informații și să analizeze conținut digital într-un ritm susținut.

Rolul implică atenție la detalii, capacitate de concentrare și abilitatea de a lua decizii rapide în baza regulilor interne ale platformei.

Conform informațiilor publice din anunțurile disponibile pe LinkedIn, posturile sunt oferite pe perioadă determinată, pentru 12 luni.

Activitatea se va desfășura în București, iar candidații selectați vor lucra în cadrul unor echipe dedicate operațiunilor de analiză a conținutului.

Durata limitată a contractelor reflectă un model frecvent întâlnit în industria tehnologică, în special în domeniul moderării și verificării conținutului online.

Responsabilitățile asociate poziției includ parcurgerea și evaluarea materialelor publicate pe platformă. Este vorba despre imagini, videoclipuri și texte care pot conține situații sensibile.

Descrierea postului precizează că angajații pot intra în contact cu materiale ce includ hărțuire, abuz, inclusiv asupra copiilor, tortură, suicid, crimă sau alte forme de conținut problematic.

Rolul analiștilor este de a stabili dacă respectivele materiale încalcă standardele comunității și de a contribui la aplicarea regulilor platformei.

Activitatea presupune, prin urmare, o reziliență psihică ridicată, având în vedere potențialul impact emoțional al conținutului analizat.

Decizia TikTok de a extinde recrutările pentru astfel de poziții apare după o perioadă în care platforma a fost frecvent criticată pentru modul în care gestionează conținutul problematic.

În spațiul public, aplicației i s-a reproșat că ar fi devenit un „rai” al abuzurilor și al conținutului insuficient moderat.

Discuțiile privind responsabilitatea platformelor digitale s-au intensificat inclusiv în contextul proceselor electorale desfășurate în mai multe state, printre care și România.

Un aspect menționat explicit în anunțurile de recrutare este faptul că persoanele selectate nu vor încheia contracte de muncă direct cu TikTok. Din punct de vedere contractual, angajatorul va fi un agent de muncă temporară.

Acest agent va semna contractele individuale de muncă și va asigura plata salariilor, în timp ce TikTok va avea calitatea de beneficiar al serviciilor. Modelul este utilizat frecvent în sectorul moderării de conținut, unde companiile externalizează formal relațiile de muncă.