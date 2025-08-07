Social Terenul continuă să se miște la Praid. Alertă prelungită până în septembrie







Praid rămâne sub stare de alertă până cel puțin pe 9 septembrie, după ce Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis prelungirea măsurii din cauza riscurilor geologice persistente. Locuitorii evacuați pot reveni în locuințele lor doar temporar, pe timpul zilei, în timp ce zona afectată este strict supravegheată de forțele MAI.

Decizia de prelungire a stării de alertă în salina Praid a fost luată luni, 5 august, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Autoritățile au evaluat rapoartele de monitorizare geologică și au concluzionat că, deși nu este necesară extinderea perimetrului evacuat, instabilitatea terenului persistă.

Zona afectată a fost evacuată la sfârșitul lunii iulie, după ce s-a constatat prăbușirea unui planșeu subteran în apropierea exploatării de sare. Specialiștii atrag atenția că riscurile nu au fost eliminate complet, iar revenirea populației în locuințele evacuate ar putea reprezenta un pericol pe timpul nopții, când monitorizarea vizuală este redusă.

Locuitorii evacuați pot reveni în gospodăriile lor doar în intervalul orar 8:00–18:00, sub supravegherea autorităților. În afara acestui interval, accesul este interzis. Zona este monitorizată în permanență de echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, sprijinite de jandarmi și polițiști.

De asemenea, în ultimele zile au fost înregistrate creșteri semnificative ale salinității apei, un indicator important în evaluarea modificărilor subterane. Experții geologi colaborează cu administrația locală pentru a identifica eventuale puncte de risc și pentru a elabora o strategie de stabilizare a solului.

În amonte, sunt în curs de desfășurare mai multe lucrări de consolidare, inclusiv înălțarea barajului provizoriu pentru controlul suplimentar al debitelor, precum și intervenții la digul de protecție.

Prefectura Harghita a informat că, potrivit măsurătorilor efectuate la ora 7:00, evoluțiile din teren arată următoarele: La galeria de coastă, salinitatea a scăzut ușor de la 317,00 g/l la 316,00 g/l; La Mina Iosif, salinitatea a crescut de la 317,00 g/l la 318,00 g/l; Temperatura apei este constantă în ambele puncte;Nivelul apei la galeria de coastă rămâne stabil;Concentrația de metan (CH₄) la galeria de coastă a fost redusă la 0 vol%, datorită punerii în funcțiune a unei instalații de aeraj parțial.

Totodată, autoritățile au transmis că sistemul de țevi corugate instalat pentru devierea temporară a pârâului Corund funcționează normal, preluând întreaga cantitate de apă.

Reprezentanții Prefecturii au subliniat că revenirea populației evacuate va fi posibilă doar după punerea în funcțiune a noilor sisteme de monitorizare, calibrarea acestora, stabilirea pragurilor automate de alertare și integrarea în rețeaua de avertizare. Procesul de pompare a apei din mină nu poate fi demarat până când nu se finalizează devierea permanentă a pârâului Corund, se arată în comunicatul Prefecturii Harghita.