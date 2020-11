Minciuna este evidentă, cei doi au participat la conferințe de presă alături de Powell și au invitat-o să vorbească despre fraudele din alegeri la sediul Comitetului Național Republican din Washington.

Chiar mai grav de atât, această expulzare a lui Powell pare o imbecilitate fără seamăn. Powell este cunoscută drept o forță în materie și are o reputație mult mai bună decât Giuliani, mai ales că mulți spun că Powell nu minte.

Evident, mișcarea a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Mulți s-au întrebat dacă nu cumva avocații îl sabotează pe Trump sau dacă președintele nu e gata să se dea bătut.

Totul e o stratagemă?

Există, însă, și a treia variantă care începe să circule prin mediile conspiraționiste- și anume că pista pe care o urmărește Powell ar arunca în aer întregul sistem politic american și ar lovi nu numai în democrați, ci și în republicani.

Chiar dacă această teorie este greu de crezut, există câteva elemente care par să se lege.

În ultima declarație cu privire la acest subiect, postată pe Twiiter de generalul Flynn, pentru că Powell are contul blocat, avocata admite că nu face parte din echipa juridică a lui Trump. “Sunt de acord cu declarația campaniei (avocaților lui Trump n.r.) conform căreia nu fac parte din echipa juridică. Nu am semnat niciodată un contract și nu am trimis președintelui sau campaniei vreo factură”.

Powell spune, însă, că își va continua acțiunea de contestare a alegerilor în justiție din partea grupului WeThePeople. Cu alte cuvinte, Powell nu abandonează lupta, ci o va duce pe cont propriu. Cât privește dovezile pe care a reușit să le străngă, Powell anunță că acestea sunt copleșitoare, iar procesul va fi “epic”.

“Dovezile pe care le adun sunt copleșitoare că acest instrument software a fost folosit pentru a transfera milioane de voturi de la președintele [Donald] Trump și alți candidați republicani la Biden și alți candidați democrați. Începem să ne pregătim procesul și intenționăm să îl intentăm săptămâna aceasta. Va fi epic.

Nu vom permite ca această mare Republică să fie furată de comuniștii din exterior și din interior sau ca voturile noastre să fie modificate sau manipulate de actori străini din Hong Kong, Iran, Venezuela sau Serbia, de exemplu, țări care nu au nici o considerație nici pentru viața umană, nici pentru oamenii care sunt motorul acestei țări excepționale”.

Republicanii au participat la vicierea alegerilor?

Pornind de la aceste declarații, în mediile conspiraționiste a început să circule idea că unii dintre republicani au profitat și ei de “frauda informatică” și expunerea sistemului folosit i-ar incrimina și pe ei alături de democrați. “Sidney Powell o să dea foc întregii coșmelii din Georgia, iar republicanii Brian Kemp și Brad Rafensperger (guvernatorul și secretarul de stat din Georgia n.r,) or să ardă și ei”, se arată într-un comentariu postat pe site-ul breibart.com. Un alt supporter al lui Trump susține că echipa de avocați a lui Trump nu se poate întoarce împotriva republicanilor, dar Powell o poate face. “Asta e o femeie serioasă. Nu există o atmosferă de circ în juerul ei”, scrie un alt internaut.