Teodorovici şi-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei: E importantă vibraţia pe care am primit-o

Teodorovici şi-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei: E importantă vibraţia pe care am primit-o
Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei. După depunerea dosarului, el a declarat că a simțit o energie pozitivă la fiecare semnătură primită din partea bucureștenilor.

Eugen Teodorovici a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei

În fața Biroului Electoral Municipal, fostul ministru le-a mulțumit celor care și-au arătat susținerea și l-au încurajat să intre în cursă.

„Astăzi am depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei, un lucru şi o decizie, să spunem aşa, importantă pentru mine. În primul rând vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să strâng aceste semnături, o echipă inimoasă şi mai mult, dincolo de semnături, este importantă vibraţia pe care am primit-o cu ocazia fiecărei semnături. Asta am urmărit, de fapt, să simt bucureştenii pentru că s-au spus foarte multe şi faptul că ei au semnat şi felul în care au făcut-o mi-a transmis că adevărul este altul şi o să vedem pe 7 decembrie la vot”, a spus Teodorovici  la depunerea candidaturii ca independent, duminică, la Biroul Electoral Municipal.

Recent, el a declarat că participă la această competiţie pentru a arăta că Bucureştiul poate fi administrat cu profesionalism şi eficienţă.

„Am o viziune clară şi am ecperienţa necesară pentru a o implementa. Acesta este mesajul meu simplu şi direct. Vă invit să fiţi alături de mine! Haideţi să facem din Bucureşti un model de eficienţă”, a scris el pe Facebook.

Primaria Capitalei

Primăria Capitalei.

A preferat să candideze independent

Întrebat la începutul lunii noiembrie despre sprijinul politic pe care l-ar putea primi, fostul ministru a spus că mai multe formațiuni îi vor susține inițiativa. Totuși, Teodorovici a subliniat că își dorește să candideze ca independent.

Conform informațiilor apărute în perioada respectivă în spațiul public, principalul sprijin al candidaturii lui Eugen Teodorovici ar fi provenit de la organizația civico‑politică „România Renaște”, care l-a susținut anterior și pe Mircea Geoană în campania sa prezidențială.

Lansată în februarie 2024, mișcarea se prezintă drept „o comunitate de patrioți și democrați în slujba națiunii, care urmăresc ca România să atingă un salt istoric în dezvoltare”. În prezent, structura reunește peste 7.000 de membri, două partide politice și 32 de organizații civice. În iunie 2024, „România Renaște” a lansat un apel public pentru ca Mircea Geoană să candideze la alegerile prezidențiale.

Cine sunt contracandidații lui Eugen Teodorovici

Până acum, candidaţii pentru Primăria Municipiului Bucureşti sunt Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, şi actorul George Burcea, reprezentând Partidul Oamenilor Tineri (POT).

