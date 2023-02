Teo Trandafir, singură pe platourile de filmare. Vedeta a intrat în panică atunci când a văzut luminile stinse și nu primea niciun răspuns din regie

Teo Trandafir a trecut prin momente cumplite chiar înainte de a intra în direct. Vedeta Kanal D este moderatorul propriei sale emisiuni, „Teo Show”, unde are invitați personalități din diferite domenii. Chiar dacă se află de zeci de ani pe platourile de filmare, unele evenimente o fac să intre în panică.

De curând, Teo Trandafir a fost victima unei farse din partea colegilor ei. Așa cum face zilnic, vedeta a mers la platoul de filmări, însă s-a trezit singură, pe întuneric, fără ca cineva să îi răspundă la strigăte. Amuzată acum de momentele de panică prin care a trecut, prezentatoarea TV a povestit cum a început să se agite pentru că nimeni din Regie nu îi răspunde.

„La început, nu mi-am dat seama ce se întâmplă pentru că întotdeauna sunt prima în platou. Însă când am văzut că trec 5 minute și nu vine nimeni, niciun operator, că nu răspunde nimeni în Regie, nu vine nimeni să aprindă luminile… am intrat puțin în panică, trebuie să recunosc.

Am început să strig, ei probabil erau leșinați de râs pe sub birouri pentru că era clar că nu a suflat nimeni niciun cuvânt. Toți erau adunați claie peste grămadă în Regie și se uitau la mine cum mă agit. Dar, Slava Cerului, la un moment dat s-a rezolvat!”, a povestit vedeta Kanal D.

Prezentatoarea TV este acum amuzată de farsa colegilor, însă a recunoscut că inițial îi venea să îi strângă pe toți de gât. După ce s-a liniștit a văzut partea bună a episodului și și-a îmbrățișat colegii.

„Inițial, am vrut să îi strâng de gât, dar m-am gândit că am nevoie de ei, că sunt prietenii mei și îi iubesc. Așa că i-am îmbrățișat. Să ne mai distrăm și noi, ce Dumnezeu!”, a povestit amuzată Teo.

Teo Trandafir reduce cheltuielile, după scumpiri

Vedeta Kanal D a vorbit deschis și despre situația sa financiară, în urma scumpirilor. Aceasta susține că, la fel ca oricare român, a redus cheltuielile care nu erau neapărat necesare. Scumpirile din ultimele luni au afectat pe toată lumea, consideră ea.

„Le-am resimțit ca toți oamenii din această țară și, sigur că da, am luat măsuri. Nu am mai mers prin mall-uri ca de obicei doar ca să arunc un ochi pentru ca apoi să ies cu sacoșele pline de acolo. Nu mă mai duc decât când am nevoie de ceva, știu exact unde mă duc, punct ochit, punct lovit, cumpăr exact ce am nevoie și plec. Scumpirile nu iartă pe nimeni și cred că cei mai mulți dintre noi suntem atenți la cum ne gestionăm bugetul”, a declarat Teo Trandafir pentru Unica.

Prezentatoarea TV se gândește serios la o afacere. Pentru că este pasionată de pantofi, ea susține că ar fi profitabil să își investească banii în acest domeniu.

„Aș investi într-o afacere cu pantofi, pentru că întotdeauna oamenii vor avea nevoie de încălțăminte. Și nu este un secret că îmi și plac pantofii”, a spus Teo Trandafir.