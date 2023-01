Teo Trandafir se pregătește pentru unul dintre cele mai grele momente din viața ei: Nu sunt eu prima, nici ultima, și nu pot schimba ceva

Teo Trandafir are o relație foarte apropiată cu fiica ei Maia, dar este conștientă că va veni și momentul în care tânăra, care a ajuns la vârsta majoratului, își va croi propriul drum în viață. Prezentatoare spune că fiica ei o surprinde în fiecare zi cu maturitatea de care dă dovadă.

„Maia are în fiecare zi surprizele ei, așa cum are fiecare om în lumea asta. Este un om în toată firea, își vedea de viața ei lângă mine și o las să facă asta, pentru că mi se pare înțelept să procedez așa. Mă surprinde în fiecare zi cu modul matur în care se raportează la viață“, a spus Teo Trandafir.

Vrea să plece din țară

Prezentatoarea se pregătește sufletește pentru despărțirea de fiica ei, mai ales că Maia i-a spus că vrea să studieze în străinătate. „Nu mă gândesc foarte des la acest lucru, având în vedere că nu se întâmplă mâine. Cred că în momentul în care ea va decide să facă acest lucru, va fi pregătită. Deocamdată așteptăm acel moment, nu forțăm nimic pentru că nu are rost. Sfatul pe care o să i-l dau este același pe care i l-am dat întotdeauna: singurul lucru pe care trebuie să îl faci în viață asta este să fii fericită!“, a mai spus prezentatoarea, potrivit unica.ro.

Nu se va opune

Teo Trandafir spune că o va lăsa pe fiica ei să își urmeze visurile, chiar dacă îi va lipsi enorm atunci când va pleca de acasă. „Orice mamă care își vede puiul că se duce unde îi este menit să se ducă, deși pretinde că este pregătită, are un moment de șoc. Toate mamele cu care am vorbit mi-au mărturisit același lucru.

Nu sunt eu prima, nici ultima și nu pot schimba ceva. Mi se pare egoist să mă gândesc la o alternativă să îi spun să nu plece, ca să nu sufăr eu. Ar fi inuman. Are visul ei și este firesc să și-l urmeze. Așa cum am făcut toți. Până la urmă și eu am plecat de acasă“, a mai spus Teo Trandafir.