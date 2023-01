Teo Trandafir, dezvăluiri despre prima ei mare iubire: A fost la fel ca momentul în care m-a pupat Toto Cutugno

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România. Este prezentă pe micile ecrane de peste două decenii. Mereu veselă, spontană și plină de umor, a reușit să cucerească inimile telescpectatorilor.

Reguli mult mai stricte

A fost însă extrem de discretă în ceea ce privește viața personală. Nu a prea avut însă noroc în dragoste. Teo Tradafir a dezvăluit recent cum a fost viața ei în perioada adolescenței.

„Mie mi se părea că sunt timidă, retrasă și gri, iar cei care mă cunosc din liceu și cu care țin legătura în continuare îmi povestesc despre mine lucruri pe care nu mi le mai amintesc, despre tot felul de sclipiri.

Pe vremea aia, nu prea puteai avea relații altele decât cele stricte între elev și profesor. În facultate mi s-au deschis ochii, atunci când rectorul Facultății de Filologie a venit și ne-a spus stimați colegi nouă, care eram niște copii, pentru că aveam 18 ani când am intrat la facultate. Puteam să ne adresăm în pauze profesorilor cu „tu“, să fim tratați ca niște domni și doamne, nu ca niște tovarăși, ca până atunci“, povestește Teo Trandafir.

Prima dragoste

Prezentatoarea spune că în liceu nu s-a distrat prea mult și că cea mai frumoasă perioadă din viața ei a fost facultatea. „Nu ne distram, pentru că nu aveam unde. Eram minori și nu aveam voie să intrăm în restaurante, care oricum se închideau la ora zece seara. Ne mai duceam pe la ceaiuri la colegi, dar dacă puneai muzică mai tare vecinii chemau Miliția. Pentru mine, cea mai frumoasă perioadă din viața mea a fost facultatea“, mai spune Teo Trandafir.

Ea își aduce și acum aminte de prima dragoste. „Aveam, cred, 15 ani când m-am îndrăgostit prima dată și îmi amintesc că ne-am pupat o singură dată și am crezut că murim amândoi. Atunci nu era libertatea de acum, era rușine să te vadă vecinii. Nu am avut curajul să fac eu primul pas. El mi-a adus o ciocolată din Germania, acum se găsește și în România, și mi-a furat acel pupic. A fost la fel ca momentul în care m-a pupat Toto Cutugno. Dansam cu el și simțeam că se întâmplă, am închis ochii și mi-am zis: „Facă-se voia Ta, Doamne!, mai ales că erau de față 800 de oameni“, a mai spus Teo Trandafir, potrivit viva.ro.