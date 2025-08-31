Vremea Temperaturile rămân ridicate în Republica Moldova în ultima zi a verii







Vremea rămâne frumoasă și călduroasă în Republica Moldova, azi, 31 august. Valorile termice se mențin ridicate, peste media obișnuită în această perioadă, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele de duminică vor varia între 30 și 32 de grade Celsisus, minima ajunge la 19 grade Celsius pe timp de noapte. Cerul va fi în general senin, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, chiar dacă se va și înnora trecător în toate regiunile.

Sunt anunțate câte 30 de grade Celsius la Briceni, la Bălți, la Rîbnița și la Ștefan-Vodă, vor fi 31 de grade la Cahul și cea mai ridicată temperatură se va consemna la Chișinău - 32 de grade Celsius. Mâine, valorile termice vor fi în scădere și vor atinge nivelul de 26 - 28 de grade. Sunt anunțate ploi în centurl Republicii Moldova și în zona de sud-est.

Astăzi, în România, vremea va fi în general marcată de instabilitate. În vestul, sudul şi centrul ţării se va răci simțitor faţă de ziua precedentă. De asemenea, în est şi sud-est valorile vor rămâne ridicate în cea de-a doua parte a zilei.

Vor exista înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descărcări electrice, ziua, în sud-vestul, sudul şi centrul ţării. Dar şi în zonele de deal şi de munte şi local în rest, conform celor de la ANM.

Iar în timpul nopții mai ales în centru şi în est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantităţi de apă însemnate, pe alocuri de peste 25…30 l/mp. Iar în special în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.

În mod izolat vor apărea căderi de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sud şi est, mai ales în timpul ploilor, atunci când vor fi posibile şi vijelii (rafale de 50…70 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 31 de grade Celsius, mai ridicate în centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în partea continentală a Dobrogei, până la 33 spre 34 de grade Celsius. Cele minime se vor situa în general între 12 şi 19 grade Celsius, conform meteorologilor.