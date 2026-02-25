Temperaturi în scădere și cer înnorat, miercuri, 25 februarie, în Republica Moldova

Vreme închisă și azi, 25 februarie, în Republica Moldova, cu temperaturi în scădere față de ziua anterioară, dar care rămân la un nivel ușor peste media acestei perioade. Conform anunțului făcut de specialiștii meteo, maximele de miercuri vor ajunge la nivelul de 2 - 6 grade Celsius, cu o minimă de -1 grad Celsius pe timp de noapte. Cerul va fi înnorat, parțial senin în partea de sud și în centrul țării. Vântul va sufla modderat, fără intensitate.

Se vor înregistra 2 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 4 grade la Ștefan-Vodă și la Chișinău, cel mai cald va fi la Cahul, acolo unde mercurul din termometre va ajunge la 6 grade Celsius. Mâine, maximele vor fi de 1 până la 5 grade Celsius, cerul rămâne acoperit de nori, nu sunt anunțate precipitații.

În România, azi, temperaturile din timpul zilei se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în jumătatea de sud-vest a țării. iar în rest acestea vor fi apropiate de cele normale, conform ANM. Cerul va avea înnorări și vor fi precipitații slabe cantitativ, ziua local în jumătatea nordică a țării și pe alocuri în rest, iar noaptea la munte și pe arii în general restrânse mai ales în sud-est.

La munte și în Maramureș va ninge, în Moldova, și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Crișana, Dobrogea și Muntenia vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei.

În zona momntană se va depune strat nou de zăpadă neuniform, cu grosimi în medie de 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte unde va fi viscol, viteze mai mari urmând a se înregistra la peste 1.500 de metri altitudine unde vor fi rafale de 80…110 km/h, iar la viteze mai mici, în general de 45…60 km/h, temporar în estul țării, iar pe parcursul zilei și în sud-vest și centru.

Temperaturile maxime vor fi de la 1 grad în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până spre valori de 14 grade în Oltenia, iar cele minime se vor situa în general între -9 și 0 grade, cu valori mai scăzute în depresiuni, unde va fi ger, au mai anunțat meteorologii.