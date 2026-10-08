Republica Moldova. Televiziunile din Republica Moldova vor avea obligația să difuzeze, în intervalul 06:00–24:00, cel puțin 50% dintre programe în limba română sau dublate ori sonorizate în limba română. Noile reguli fac parte din modificările aduse Codului serviciilor media audiovizuale, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Noua prevedere nu se va aplica furnizorilor ale căror servicii sunt destinate comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă majoritatea populației.

În același timp, distribuitorii de servicii media vor trebui să includă în pachetele lor cel puțin 60% servicii de televiziune în limba română sau cu subtitrare ori dublare în română, față de 50% în prezent. Serviciile într-o altă limbă nu vor putea depăși 30% din totalul pachetului, pentru fiecare limbă în parte.

Televiziunile vor trebui să aloce cel puțin 5% din timpul săptămânal de emisie operelor audiovizuale create de producători independenți din Republica Moldova. Din calcul vor fi excluse știrile, evenimentele sportive, jocurile, publicitatea și teleshoppingul.

Totodată, cel puțin 10% din timpul săptămânal de emisie va trebui rezervat operelor europene. Inclusiv celor produse în Moldova de producători independenți. Jumătate dintre acestea trebuie să fie opere recente, realizate cu cel mult cinci ani înainte de difuzare.

Pentru televiziunile cu profil muzical și posturile de radio, cota operelor muzicale ale compozitorilor și artiștilor din Republica Moldova va crește de la 10% la 20%. Cota de 30% pentru operele muzicale în limba română rămâne neschimbată.

Codul va include un capitol dedicat furnizorului public regional „Gagauziya Radio Televizionu” (GRT). Sunt stabilite reguli pentru numirea directorului prin concurs public, atribuțiile conducerii și rolul Consiliului de supraveghere.

Noile prevederi introduc și reguli privind protecția datelor minorilor. Datele colectate de furnizorii media nu vor putea fi utilizate în scopuri comerciale precum marketingul direct, profilarea sau publicitatea bazată pe comportament.

Furnizorii vor prezenta anual Consiliului Audiovizualului și vor publica pe propriile site-uri rapoarte privind măsurile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Modificările transpun parțial Directiva europeană privind serviciile mass-media audiovizuale și aliniază cadrul național la normele europene privind libertatea mass-mediei. Proiectul consolidează și atribuțiile Consiliului Audiovizualului și introduce obligații privind respectarea măsurilor restrictive internaționale și verificarea identității partenerilor contractuali.

Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu excepția unor prevederi care se vor aplica odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.