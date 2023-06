Telefonul la care oamenii pot „vorbi” cu morții. Este instalat într-o pădure și nu este conectat la rețea. Foto

Aflat într-o locație neașteptată și nefiind conectat la o linie telefonică, acest telefon vechi a devenit un mijloc prin care oamenii își pot exprima cu voce tare cuvintele către cei dragi pe care i-au pierdut, cuvinte pe care nu au avut ocazia să le spună atunci când aceștia erau în viață.

La sfârșitul anului 2020, Corey Dembeck, în vârstă de 41 de ani, a creat și instalat telefonul în Parcul Squaxin, după ce a primit vestea tristă a decesului fiicei de patru ani a unui prieten de familie. Inspirat de povestea unui alt telefon instalat în Otsuchi, Japonia, cu zece ani în urmă, Dembeck, un veteran al armatei americane care a lucrat ca fotojurnalist în perioada 2000-2005, a adus telefonul în pădure și l-a atașat de un copac într-o zonă liniștită.

„Într-o dimineață, m-am trezit și am coborât la parter, iar soția mea arăta șocată. Ea a spus: «Joelle a murit»”, povestește Dembeck. De atunci, el s-a mutat din Olympia, dar păstrează legătura cu familia Sylvester, a cărei fiică mică, Joelle Rose, a murit brusc după ce s-a îmbolnăvit de amigdalită streptococică. „M-a afectat profund, așa că în acel moment mi-am spus: «Voi construi un astfel de lucru pentru ei»”.

După ce comunitatea a aflat despre telefon și numărul de vizitatori a crescut, autoritățile orașului au decis să-l transforme în ceva oficial. Telefonul a fost îndepărtat din copac și s-a colaborat cu Dembeck pentru a crea un panou de semnalizare și o placă comemorativă. Pe placă este înscris următorul mesaj:

„Acest telefon este pentru toți cei care au pierdut vreodată pe cineva drag. Telefonul este pentru cei care au mesaje pe care doresc să le împărtășească cu prietenii și familia lor. Este un telefon pentru amintiri și pentru a-și lua rămas bun de la cineva”.

După ce telefonul din Olympia a fost instalat, vestea despre el a inspirat și alți americani să creeze telefoane similare în întreaga țară. Dembeck a avut conversații prin e-mail și telefon cu numeroase persoane care au instalat un astfel de telefon în memoria celor dragi. Se estimează că în prezent există aproximativ 50 de astfel de telefoane în Statele Unite, potrivit Reuters.

‘I need an outlet’: Grieving relatives talk to lost loved ones on phone in the forest https://t.co/BfOCLskpQV pic.twitter.com/lpQW4hCaJp

