Teatrul Maidan, compania co-fondată de Cătălina Grama Ipate (Jojo), lansează „6 inimi, 3 greșeli”, un spectacol comic și provocator despre iubire

Spectacolul „6 inimi, 3 greșeli” va avea premiera pe 12 februarie, la Sala Luceafărul. Actrițele Doina Teodoru, Mădălina Craiu și Monica Odagiu își provoacă iubiții în prag de Ziua Îndrăgostiților.

Teatrul Maidan, compania de teatru independent fondată de Cătălina Grama Ipate (Jojo), Paul Ipate și Andrei Mateiu, lansează un nou spectacol de teatru, „6 inimi, 3 greșeli”, care va avea premiera pe 12 februarie, în prag de Ziua Îndrăgostiților, la Sala Luceafărul, de la ora 19.00.

Regizat, produs și jucat de Paul Ipate și Andrei Mateiu, cu o distribuție fresh și atrăgătoare din care mai fac parte și Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi, spectacolul de teatru independent „6 inimi, 3 greșeli” îmbină comedia de situație care aduce hohote de râs cu momente emoționante care aduc cu sine întrebarea-ghicitoare: „Oare iubirea rezistă mereu...sau doar atunci când NU e pusă la încercare?”.

„6 inimi, 3 greșeli”, spectacolul modern, provocator și delicios de comic despre cupluri, tentații, alegeri și adevăruri pe care nimeni nu le vrea spuse cu voce tare, începe ca o seară relaxată între prieteni, până când „joaca nevinovată” devine un adevărat test de sinceritate, iar lucrurile scapă de sub control și adevărurile încep să iasă brusc la lumină.

„Am ales să pun în scenă spectacolul „6 inimi, 3 greșeli” pentru prospețimea și onestitatea cu care autorul Jeff Gould explorează relațiile de cuplu. Textul are un ritm excelent, dialoguri inteligente și un umor care atinge direct subiecte sensibile — fidelitate, vulnerabilitate, tentație — fără moralizări și fără artificii. Forța piesei stă în felul în care îmbină comicul de situație cu adevăruri emoționale recognoscibile, provocând publicul să râdă, dar și să se regăsească. Este un text care oferă atât actorilor un teren generos de joc, cât și spectatorilor o experiență autentică, actuală și profund umană.”, mărturisește Paul Ipate co-fondator al companiei Teatrul Maidan care are în „6 inimi, 3 greșeli” triplu rol: regizor, actor și producător.

Gândit ca text, joc și punere în scenă să fie o oglindă ironică și savuroasă a relațiilor actuale, în care orice spectator să se poate regăsi, „6 inimi, 3 greșeli” amuză, dar și pune pe gânduri orice îndrăgostit sigur de iubirea lui. „Avem în spectacol o paleta largă de tipuri de relații, începem de la adulter :)) și putem continua cu relații toxice, cupluri în care femeia este la conducere sau cu bărbați relaxați și deschiși către orice fantezie împreună cu partenera de viață. Ce este interesant e faptul că în fața spectatorilor, chiar sub ochii lor, intervin anumite situații care fac ca lucrurile să se schimbe subit și radical. E un spectacol care îmbină comicul cu dramaticul foarte bine. E incitant, e amuzant și, până în ultimul moment, te ține pe jar, în tensiune, ca o iubire adevărată😊.”, anunță Andrei Mateiu, actor, regizor și producător al spectacolului.

„6 inimi, 3 greșeli” este al doilea proiect de teatru independent al companiei Teatrul Maidan, la un an de la înființare, după spectacolul de succes „Mireasă fără voie”, care călătorește deja în toată țara și în străinătate, cu sute de spectatori la activ, hohote de râs și planuri mari și pentru 2026.

„Sunt foarte mândrǎ de noi, de echipa Maidan. Toți trei am muncit foarte mult pentru ca acest nou proiect sǎ prindǎ contur. A fost un an complicat pentru teatrul independent în general şi a trebuit sǎ ne adaptǎm şi sǎ ne gândim foarte bine alegerile. Pentru primul nostru an consider cǎ am fost extrem de norocoşi, dar bineînțeles, am şi muncit pentru ca lucrurile sǎ se întâmple. Maidan a avut parte de sǎli pline oriunde am mers în țarǎ cu spectacolul “Mireasǎ fǎrǎ voie”.

E un spectacol frumos, dinamic, clasic, la care publicul râde de la început pânǎ la final. Aş vrea sǎ fiți acolo sǎ le vedeți bucuria când aplaudǎ şi mai ales sǎ îi auziți cum o ovaționeazǎ de fiecare datǎ pe Carmen Tǎnase, alǎturi de care suntem onorați şi bucuroşi sǎ jucǎm. Suntem foarte încântați pentru cǎ are un mare succes la public. Ceea ce credem cǎ se va întâmpla în viitorul apropiat şi cu “6 INIMI, 3 GREȘELI”, care are premiera în data de 12 februarie, în Bucureşti, la Sala Luceafǎrul. Vǎ invitǎm cu drag la spectacolele Teatrului Maidan şi vǎ promitem o experiențǎ de teatru la cel mai înalt nivel, cu poveşti de viațǎ inspirate şi emoționante, comedie din plin şi decoruri spectaculoase.”, subliniază Cătălina Grama Ipate (Jojo), co-fondator al companiei independente Teatrul Maidan.

Mai multe despre proiectele inițiate de Cătălina Grama Ipate - Jojo, Paul Ipate și Andrei Mateiu se pot regăsi pe https://teatrulmaidan.ro/.

https://ticketstore.ro/ro/bilete/10715/6-inimi-3-greseli-sala-luceafarul

https://www.iabilet.ro/bilete-6-inimi-3-greseli-premiera-120113/