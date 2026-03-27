Marea stea a Craiovei și a Europei

Elena Teodorini s-a născut în Craiova, la 25 martie 1857, într-o familie de actori celebri. După ce a studiat muzica în particular, în 1871 a fost admisă la Conservatorul din Milano.

Tatăl ei, Theodor Teodorini s-a stabilit la Craiova în anul 1857. Soția sa Maria era tot actriță iar fiicele Elena și Aura au format o veritabilă familie de artiști în Cetatea Băniei.

Craiova - orașul palatelor și milionarilor în „Belle Epoque”

Craiova a fost din punct de vedere intelectual la înălțime, fiind cel mai dezvoltat oraș din punct de vedere din punct de vedere cultural, după București, din sudul României. Craiova a beneficiat de prezența unor mari familii boierești care au atras artiștii, nu doar cei de arte vizuale, pictură, sculptură, ci și artele jucate, precum teatrul și muzica de operă și operetă, muzica instrumentală. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Belle Epoque) familii ca Aman, Vorvoreanu, Michail, Pleșia, Sina, Opran, Cornetti, Vălimărescu, Orman aveau reședințe frumoase, Craiova primind supranumele de „orașul celor 1000 de palate”.

La 20 de ani, în 1877 este prima soprană română care concertează pe scena celebrei ”La Scala” din Milano. Până atunci cântase mai multe opere compuse de autori italieni în România. După Milano, urmează concerte în marile capitale și orașe europene, ajungând și în America Latină.

În 1908, a fondat la Paris, Academia lirică Română, apoi s-a îngrijit să refacă, din averea ei, teatrul din Craiova, întemeiat chiar de tatăl său.

A decedat la 27 februarie 1926, la București.

Teatrul Teodorini a fost practic unul din primele teatre ale Craiovei. Craiova a avut mai multe teatre, care au avut succesiv așezarea la Liceul Elena Cuza de astăzi, apoi unde este blocul Romarta, după care din 1973, Teatrul Național are actuala locație pe locul fostei Piețe Marșeu, lângă actualul sediu al Rectoratului Universității din Craiova.

Atât Teatrul făcut de tatăl Elenei Teodorini, cât și teatrul modern au ars. Până la momentul 1973, Teatrul în Craiova a fost în mai multe locații provizorii, inclusiv în clădirea actualului Colegiu Carol I din Craiova.

La Craiova, anual, are loc Festivalul Internațional Elena Teodorini. În prezent, Teatrul Liric Elena Teodorini duce mai departe moștenirea fondatorilor artei lirice la Craiova.