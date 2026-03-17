Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite

Situație absurdă prezentată de Virgil Nițulescu, directorul Muzeului Țăranului Român, invitat, marți în podcastul „Condamnați la cultură”, moderat de Liviu Mihaiu pentru evz.ro și canalul e YouTube Hai România.

Cu un buget și așa mic, reprezentanții muzeului s-au trezit că, din cauza deciziilor luate anul trecut de Executivul condus de premierul Ilie bolojan, au banii blocați. Pentru ca, în acest an, să li se reproșeze că nu și-au cheltuit fondurile. Explicații despre acest caz abracadabrant au fost date de invitatul emisiunii.

Anul trecut, Guvernul a făcut o manevră, ca să mă exprim așa mai elegant. În momentul când a împărțit banii pe trimestre, nu i-a împărțit în mod egal. Cea mai mare sumă a fost prevăzută pentru trimestru 4 și la începutul trimestrului 4. În ziua de 2 octombrie a intrat în vigoare o ordonanță de urgență care a limitat cheltuielile pentru trimestru 4 la media lunară a cheltuielilor pe primele 9 luni.

Și ca atare, degeaba am avut noi bani în cont, că nu am putut să-i cheltuim. Legal n-am avut voie să-i cheltuim. După care, în ianuarie, evident că am dat niște bani înapoi la minister, necheltuiți”, a afirmat invitatul lui Liviu Mihaiu.

La începutul acestui an, au apărut întrebări de la Ministerul Culturii, legate de banii care au rămas necheltuiți. Din experiență, directorul știe că asta nu prevestește nimic bun pentru banii ce vor fi alocați în viitor.

„În ianuarie am fost întrebat de Ministerul Culturii de ce nu am cheltuit banii pe care i-am avut și eu știu ce înseamnă chestia asta, că am lucrat și eu în Minister. În momentul când întrebă instituția din subordine de ce n-a cheltuit banii, ăsta este un semnal clar că în anul următor vei primi mai puțin bani”, a mai explicat Virgil Nițulescu. Care s-a întrebat retoric: „Eu ce por să fac? Să dau vina pe domnul Bolojan și pe Ministerul Finanțelor?”

Situația de la Muzeul Țăranului Român este una de nemulțumire generală și este anunțat un protest al angajaților. „Colegii mei sunt pregătiți să înceapă un protest mai amplu, cauzat de o circulare pe care a trimis-o Ministerul Culturii, sub semnătura ministrului, prin care ni se interzice să facem angajări pe orice cale în acest an”, a anunțat invitatul lui Liviu Mihaiu.