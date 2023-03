Țeapa cu pensiile și salariile. Traian Băsescu spune cum au fost mințiți românii de Ministerul Muncii

De-a lungul vieții sale, Traian Băsescu a fost comandant de navă în flota comercială, ministru, primar general al Capitalei și președinte al României. În urmă cu ceva timp, Băsescu a vorbit despre inechitatea sistemului de pensii speciale din România, care a permis unui torționar să primească mai mulți bani la pensie decât el.

Și la pensii, și la salarii au dat țeapă

„Guvernul ăsta a avut două linii – salarii și pensii. Să știți că la amândouă a dat țeapă. Mărirea de 25% s-a făcut mutând contribuțiile, iar în ceea ce privește pensiile… Sunt pensionar, trebuia să primesc la 1 ianuarie o indexare de 5% plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie. N-am primit că a rămas că ne mărește pensiile în 2019”, a spus fostul președinte.

El a făcut referire la cazul torționarului Ioan Ficior, care a primit o pensie de 5.500 de lei, în timp ce Băsescu, deși a ocupat numeroase poziții importante în stat, primea o pensie mult mai mică, de doar 2.980 de lei.

Ioan Ficior a fost condamnat în 2017 la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității, dar a murit un an mai târziu, la 90 de ani. El a introdus și condus un regim de detenție abuziv și inuman asupra deținuților politici între 1958 și 1963, ceea ce a dus la moartea a 103 deținuți.

„Am ieșit cu pensie de 2.980 de lei, comandant de navă, fost ministru, fost primar general, fost președinte. Cu asta am ieșit, vă aduc fluturașul. Iar Ficior, cel care a murit, avea 5.500 de lei, pentru că e la pensii speciale. Deci, un fost președinte are o pensie mai mică decât… Dacă ai fost 10 ani președinte, vreo 10 prin guverne, 12 ani comandant de navă, ai 2.980, dacă ai fost torționar, ieși cu 5.500 de lei”, a adăugat mâhnit, fostul președinte.

Ce venituri încasează acum fostul președinte

Cu toate că în primii ani de pensie Traian Băsescu a avut o pensie infimă, acum, veniturile sale au crescut. În prezent, potrivit declarației sale de avere, pensia se ridică la 69.920 de lei pe an, potrivit Cancan.

De asemenea, pentru că îndeplinește funcția de europarlamentar, pentru care primește o indemnizație anuală de 83.931 euro, arată cea mai recentă declarație de avere, alături de diurnă anuală pentru deplasare și misiuni de 81.792 euro și o sumă forfetară anuală de 54.756 euro.