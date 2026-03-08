Social

Taxa pe care toți cei care stau la bloc trebuie să o plătească. Se achită lunar

Comentează știrea
Taxa pe care toți cei care stau la bloc trebuie să o plătească. Se achită lunarApartamente. Sursa foto: Vlad Ispas | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Costurile de întreținere a apartamentelor în Europa au cunoscut creșteri semnificative în 2026, influențate de liberalizarea prețurilor la energie, introducerea taxei de carbon și majorările de impozite locale. Această tendință afectează bugetele familiilor, mai ales în sezonul rece, când consumul pentru încălzire crește considerabil, potrivit Euronews.

Costurile de întreținere a apartamentelor în 2026

În România, întreținerea unei locuințe a devenit mai scumpă comparativ cu anii precedenți. Factori precum expirarea schemelor de plafonare pentru energie electrică și gaze, aplicarea taxei de carbon și recalcularea impozitelor locale au condus la creșteri semnificative.

bloc

Bloc. Sursa foto iStock

Cheltuielile medii lunare pentru întreținerea apartamentelor în România în 2026 se situează aproximativ astfel:

  • Garsonieră: 350 – 450 lei/lună
  • Apartament 2 camere: 550 – 800 lei/lună
  • Apartament 3 camere: 800 – 1.200 lei/lună

Specialiștii recomandă familiilor să își planifice bugetul mai atent, mai ales pe perioada iernii, când facturile la încălzire pot crește abrupt.

Cât câștigă un farmacist după cinci ani de facultate. Salariile îi descurajează pe cei aflați la început de carieră
Cât câștigă un farmacist după cinci ani de facultate. Salariile îi descurajează pe cei aflați la început de carieră
Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui pașaport și cât durează procesul
Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui pașaport și cât durează procesul
Intretinere

.Întreținere Sursa foto: Arhiva EVZ

Situația în Germania și Franța

În Germania, întreținerea locuințelor este afectată de inflația serviciilor, prețul ridicat al certificatelor de carbon și costurile de administrare a clădirilor. Cheltuielile medii pentru încălzire și apă caldă sunt estimate între 2,50 și 4,50 euro pe metru pătrat pe lună. Exemple de costuri lunare:

  • Garsonieră (30 m²): 100 – 135 €/lună
  • Apartament 2 camere (60 m²): 180 – 270 €/lună
  • Apartament 3 camere (85 m²): 250 – 380 €/lună

În Franța, cheltuielile comune și taxele de proprietate au crescut în 2026. Factorii principali includ inflația serviciilor și noile reglementări privind eficiența energetică, cum ar fi Diagnostic de Performanță Energetică (DPE) pentru clădirile mari.

Cheltuielile medii pentru locuințe sunt:

  • Garsonieră (25 m²): 50 – 105 €/lună
  • Apartament 2 camere (50 m²): 105 – 210 €/lună
  • Apartament 3 camere (75 m²): 155 – 315 €/lună

Taxele fonciere au crescut automat în funcție de revalorizarea bazelor cadastrale și indexarea cu inflația, aducând în medie +63 €/an pentru locuințele standard.

Austria și Belgia: întreținere influențată de energie și taxe

În Austria, costurile lunare de întreținere (Betriebskosten) variază între 2,50 și 5 €/m², fără a include electricitatea consumată individual. Exemple în orașe mari:

  • Garsonieră (30-40 m²): 150 – 220 €/lună
  • Apartament 2 camere (60 m²): 250 – 380 €/lună
  • Apartament 3 camere (85 m²): 350 – 550 €/lună

În Belgia, un apartament standard de 85 m² poate ajunge să plătească între 125 și 300 €/lună, în funcție de consum și regiune, incluzând electricitate (~0,28 €/kWh), gaz (~0,077 €/kWh) și apă (~3,24 €/m³).

Bulgaria și Ungaria: taxe variabile

În Bulgaria, taxele pentru întreținerea părților comune diferă în funcție de facilități:

  • Complexe cu piscine sau pază: 10 – 20 €/m²/an
  • Blocuri obișnuite: 40 – 75 €/an pentru apartamente standard

În Ungaria, cheltuielile lunare totale (utilități + administrare) sunt:

  • Garsonieră/Studio (45 m²): ~80 €/lună
  • Apartament 2 camere (60 m²): 120 – 180 €/lună
  • Apartament 3 camere (85 m²): 200 – 250 €/lună
  • Apartamentele premium sau clădirile noi pot avea taxe lunare mai mari, incluzând facilități precum pază 24/7, sală de sport sau spa.

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:45 - Istoria și semnificația zilei de 8 Martie. Ziua Internațională a Femeii, o sărbătoare de inspirație comunistă
08:31 - Cât câștigă un farmacist după cinci ani de facultate. Salariile îi descurajează pe cei aflați la început de carieră
08:25 - Explozie într-un club de noapte din Peru. Cel puțin 31 de persoane au fost rănite în timpul unui spectacol live
08:13 - O movilă din nord-vestul Angliei ar putea ascunde mormântul unui celebru viking 
08:01 - Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui pașaport și cât durează procesul
07:53 - Securitate drastică la o instanţă din Chişinău. În sălile de judecată nu mai ajung nici justiţiabilii. Video

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale