Taxa pe care toți cei care stau la bloc trebuie să o plătească. Se achită lunar

Costurile de întreținere a apartamentelor în Europa au cunoscut creșteri semnificative în 2026, influențate de liberalizarea prețurilor la energie, introducerea taxei de carbon și majorările de impozite locale. Această tendință afectează bugetele familiilor, mai ales în sezonul rece, când consumul pentru încălzire crește considerabil, potrivit Euronews.

În România, întreținerea unei locuințe a devenit mai scumpă comparativ cu anii precedenți. Factori precum expirarea schemelor de plafonare pentru energie electrică și gaze, aplicarea taxei de carbon și recalcularea impozitelor locale au condus la creșteri semnificative.

Cheltuielile medii lunare pentru întreținerea apartamentelor în România în 2026 se situează aproximativ astfel:

Garsonieră: 350 – 450 lei/lună

Apartament 2 camere: 550 – 800 lei/lună

Apartament 3 camere: 800 – 1.200 lei/lună

Specialiștii recomandă familiilor să își planifice bugetul mai atent, mai ales pe perioada iernii, când facturile la încălzire pot crește abrupt.

În Germania, întreținerea locuințelor este afectată de inflația serviciilor, prețul ridicat al certificatelor de carbon și costurile de administrare a clădirilor. Cheltuielile medii pentru încălzire și apă caldă sunt estimate între 2,50 și 4,50 euro pe metru pătrat pe lună. Exemple de costuri lunare:

Garsonieră (30 m²): 100 – 135 €/lună

Apartament 2 camere (60 m²): 180 – 270 €/lună

Apartament 3 camere (85 m²): 250 – 380 €/lună

În Franța, cheltuielile comune și taxele de proprietate au crescut în 2026. Factorii principali includ inflația serviciilor și noile reglementări privind eficiența energetică, cum ar fi Diagnostic de Performanță Energetică (DPE) pentru clădirile mari.

Cheltuielile medii pentru locuințe sunt:

Garsonieră (25 m²): 50 – 105 €/lună

Apartament 2 camere (50 m²): 105 – 210 €/lună

Apartament 3 camere (75 m²): 155 – 315 €/lună

Taxele fonciere au crescut automat în funcție de revalorizarea bazelor cadastrale și indexarea cu inflația, aducând în medie +63 €/an pentru locuințele standard.

În Austria, costurile lunare de întreținere (Betriebskosten) variază între 2,50 și 5 €/m², fără a include electricitatea consumată individual. Exemple în orașe mari:

Garsonieră (30-40 m²): 150 – 220 €/lună

Apartament 2 camere (60 m²): 250 – 380 €/lună

Apartament 3 camere (85 m²): 350 – 550 €/lună

În Belgia, un apartament standard de 85 m² poate ajunge să plătească între 125 și 300 €/lună, în funcție de consum și regiune, incluzând electricitate (~0,28 €/kWh), gaz (~0,077 €/kWh) și apă (~3,24 €/m³).

În Bulgaria, taxele pentru întreținerea părților comune diferă în funcție de facilități:

Complexe cu piscine sau pază: 10 – 20 €/m²/an

Blocuri obișnuite: 40 – 75 €/an pentru apartamente standard

În Ungaria, cheltuielile lunare totale (utilități + administrare) sunt:

Garsonieră/Studio (45 m²): ~80 €/lună

Apartament 2 camere (60 m²): 120 – 180 €/lună

Apartament 3 camere (85 m²): 200 – 250 €/lună

Apartamentele premium sau clădirile noi pot avea taxe lunare mai mari, incluzând facilități precum pază 24/7, sală de sport sau spa.