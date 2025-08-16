Social Taxa de viciu atacată la CJUE de mai mulți avocați români. Miza uriașă financiară







Taxa pe viciu, aplicată aparatelor de tip slot machine este contestată de mai mulți avocați români la CJUE. aceștia au obținut deschiderea unui astfel de proces care poate avea implicații financiare colosale.

Ceea ce se contestă în instanță este taxa stabilită prin OUG 77/2009 legată de jocurile de noroc de tip slot-machine. Drept urmare, CJUE va analiza dacă acest impozit este compatibil cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Mai exact cu libertatea de prestare a serviciilor, dar și cu principiile fiscale europene și scopul taxelor.

Din punct de vedere financiar dacă CJUE stabilește că taxa nu respectă dreptul Uniunii, va fi o lovitură pentru autorități. Asta pentru că operatorii pot cere să li se restituie această taxă, adică și dobânzile aferente. Ceea ce în contextul actual financiar este mai mult decât poate susține statul.

În cazul în care avocații români vor câștiga procesul, desigur că operatorii unor astfel de aparate nu vor mai plăti respectiva taxă. Ceea ce va duce și la o micșorare a veniturilor către bugetul de stat. Practic, dacă soluția va fi în favoarea operatorilor de jocuri de noroc, lucrurile nu vor fi deloc în regulă pentru autorități, mai exact pentru Guvern, care pare depășit de situație.

„Avem o experiență semnificativă în litigii strategice de acest tip și știm că procedurile sunt de lungă durată. Ne bucurăm însă că, în cele mai multe cazuri, reușim să recuperăm pentru contribuabili de bună-credință sumele achitate pentru taxe impuse de Guvern care nu respectă principiile dreptului european.

Procedura de recuperare este complexă, dar de multe ori valoarea sumelor restituite, împreună cu dobânzile, vine să restabilească echilibrul și să aducă echitate”, au explicat cei doi avocați coordonatori în spațiul public. Această echipă a mai obținut în trecut victorii la CJUE, deci nu ar fi o premieră nici aceasta.