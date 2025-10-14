Decizie antisemită la TAS. Sportivii din Israel, excluși de la Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Jakarta

Sportivii israelieni rămân excluși de la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică, programate în perioada 19 și 25 octombrie la Jakarta, după ce Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) a respins în cursul zilei de marți cererea de măsuri provizorii depusă în apel, potrivit comunicatului emis de instituție.

După ce autoritățile din Indonezia,țară majoritar islamică, au refuzat săptămâna trecută accesul gimnaștilor israelieni în țară, Federația Israeliană a cerut Tribunalului Arbitral al Sportului să oblige Federația Internațională să „garanteze participarea echipei israeliene la Campionatele Mondiale” sau să „mute ori să anuleze competiția”, însă solicitările au fost respinse marți, potrivit unui comunicat al instanței.

Decizia îl afectează în special pe Artem Dolgopyat, campion olimpic la sol la Tokyo și campion mondial în 2023.

„Această decizie urmează indicațiile clare ale președintelui Prabowo Subianto, care a afirmat cu fermitate că Indonezia nu va stabili relații diplomatice cu Israelul până când acesta nu va recunoaște un stat palestinian independent și suveran”, anunța, înainte de apel, ministrul Tineretului și Sportului din Indonezia, Erick Thohir.

Federația Israeliană a transmis pe Instagram că a primit cu dezamăgire decizia TAS prin care delegația israeliană nu este autorizată să participe la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din Indonezia.

„Suntem profund dezamăgiţi pentru gimnaşti, bărbaţi şi femei, şi pentru echipele profesionale, dar nu numai. Suntem profund îngrijoraţi de recentele decizii care ar putea avea un impact negativ asupra viitorului tuturor delegaţiilor noastre şi asupra viitorului sportului în general”, a mai scris Federația Israeliană în postare.

Federația a adăugat: „Continuăm lupta, în speranţa că vom obţine dreptate, dar, din păcate, nu vom mai putea concura la acest Campionat Mondial”.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Jakarta sunt programate în perioada 19 și 25 octombrie.

Eyal Indig, Artem Dolgopyat, campion olimpic la Tokyo, vicecampion la Paris la sol și campion mondial en-titre, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay și Yali Shoshani erau cei șase sportivi israelieni înscriși pentru Campionatele Mondiale de la Jakarta.