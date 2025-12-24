Tarom a lansat noi oferte speciale de zbor. Prețurile încep de la 79 de euro

Tarom a lansat o ofertă specială în perioada 24–31 decembrie 2025, valabilă pentru călătorii dus-întors cu plecare din 1 februarie, cu prețuri de la 79 de euro. „Compania Tarom întâmpină noul an cu o ofertă specială destinată pasagerilor care îşi planifică din timp călătoriile”, a anunțat compania, potrivit unui comunicat de presă.

Tarom a anunțat că, în perioada 24–31 decembrie 2025, pune la dispoziție bilete de avion la prețuri începând de la 79 de euro pentru călătorii dus-întors, pentru o selecție de destinații interne și externe.

Oferta este valabilă pentru zborurile din 1 februarie 2026 „fiind ideală pentru cei care doresc să îşi organizeze din timp vacanţele, escapadele urbane sau revederile cu cei dragi”.

„Pasagerii pot alege dintre numeroase destinaţii operate de TAROM, fiecare cu farmecul său distinct: de la oraşe cu istorie bogată şi bulevarde vibrante, până la destinaţii ideale pentru relaxare sau descoperiri culturale”, se mai arată în comunicat.

Tarifele pornesc de la 79 de euro pentru zboruri interne selectate către Oradea, Suceava, Baia Mare și Satu Mare, de la 89 de euro pentru curse interne către Iași, Cluj-Napoca și Timișoara și de la 129 de euro pentru zboruri externe selectate. Oferta include bagaj de cală, bagaj de mână de până la opt kilograme, precum și check-in gratuit, atât online, cât și la aeroport.

„Indiferent de motivul călătoriei, începutul de an este momentul ideal pentru a transforma planurile în realitate. TAROM invită pasagerii să profite de tarifele speciale şi să îşi rezerve din timp biletele pentru următoarea experienţă de zbor”, a mai anunțat compania, în comunicat.

La începutul lunii decembrie, compania de zbor a lansat o campanie promoțională în periaoda 8–10 decembrie, pentru rutele interne, tarifele porinind de la 27 de euro, pentru călătoriile planificate începând cu 5 ianuarie.

Prețul biletului a acoperit toate taxele, a inclus un bagaj de mână de 8 kilograme, iar check-in-ul a fost gratuit.