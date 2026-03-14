Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar

Larisa Perde a fost invitata lui Liviu Mihaiu în podcastul pe care jurnalistul l-a realizat, azi, pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Devenită celebră pentru activitatea de impresar în domeniul muzicii lăutărești, după ce a renunțat la un job într-o corporație, Larisa a cunoscut și promovat nume importante ale domeniului.

Printre ele, celebrul Caliu, care s-a bucurat de un succes la nivel mondial și a devenit un apropiat al actorului Johnny Deep. Impresara a povestit un moment jenant, petrecut cu câțiva ani în urmă, în București, protagonist fiind, fără voia lui, chiar Caliu.

„Țin minte că am fost cu Caliu la o sală de repetiții pe care am plătit-o, bineînțeles, în avans. Era o sală de repetiții într-o clădire de birouri. Pe atunci lucram cu Andrei Dinescu. Și ne-am dus acolo.

Iar administratorul clădirii, când a văzut că sunt romi, că ne-am strâns cu țambal, cu tot ce trebuia, ne-a scos afară imediat. Aînceput să urle și a spus că aici e sală de repetiții de muzică rock. Și Dinescu care e și el rocker, a zis: Dom'le, dar eu sunt rocker, eu repet aici. Ai o problemă că avem țambal și alte, nu? Că nu știu ce. Mi-a fost rușine de Caliu, de băieți, mi-a fost rușine de rușinea lor”, și-a amintit invitata lui Liviu Mihaiu.

„Și Caliu mi-a spus: Larisa, stai liniștită. Tu nu știi că e o vorbă: Câinii și indienei n-au voie aici. Așa și noi. Nu erau obișnuiți cu asta. De când am lucrat cu ei, puține momente au fost în care să se simtă prost. Dar mai există. Și e mai greu că nu se vorbește despre asta. Au devenit introvertiți și își cântp propria durere”, a mai afirmat Larisa Perde.

La un moment dat, impresara a întrebat o florăreasă de ce nu creează un mediu ambiental, cu muzică lăutărească, pentru a atrager clienții. „Povesteam cu o florăreasă și i-am zis, dar de ce nu puneți muzică aici? Și mi-a zis. Soțul meu ascultă, dar să știți că trecătorii când aud ce muzică ascultă el... Nu știu dacă manele sau lăutărie, dar nici nu contează, până la urmă. Ascult o muzică care-mi place mie în florăria mea. De ce se deranjeze pe tine ce muzică ascult eu în florăria mea dacă eu mă simt bine?”