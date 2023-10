Viorica din Clejani, alături de Al Pacino. În ce film apar celebrii Clejani

Talentul Tarafului din Clejani a ajuns peste hotare. Johnny Depp este unul dintre cei care savurează cu drag muzica lor. Așa că mai nou, i-a invitat să joace în filmul regizat de el. Iar Viorica a imortalizat momentul. ”Suntem deosebit de onorați că am participat la producția filmului “Modi”, regizat de marele actor Johnny Deep! O poveste despre viața pictorului Amedeo Modigliani. Scena se petrece în anul 1916 într-un bar din Paris unde noi cântăm pentru Modi și prietenii lui.

Am fost îmbrăcați de unul dintre cei mai mari designeri de costume de film din lume, Penny Rose. Cea care a creat și costumele din “Pirații din Caraibe”! Azi dimineață ne-am întors acasă! Lumea filmului este fascinantă … și Al Pacino era acolo…wow! Mulțumim, Johnny!” A scris Viorica din Clejani pe pagina ei de facebook.

Viorica și Ionită din Clejani, cunoștințele lui Johnny Depp de mai bine de 23 de ani

Viorica și Ioniță din Clejani l-au cunoscut pe Jhonny Depp în urmă cu 23 de ani la filmările peliculei ”the man who cried”. La acel moment Ioniță povestea cum a decurs întâlnirea. ”Acordeonul meu s-a spart, după ce filmasem în ploaie.

Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naștere. După aceea, am cântat pentru Johnny, la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soția mea a cântat pentru el un cântec tradițional țigănesc. Am cântat pentru el și în clubul lui, The Viper Room, care se află pe Sunset Boulevard, din Hollywood, dar am cântat și în casa lui din Los Angeles”.

Iar când Johnny Depp a venit la București în vara acestui an, cei doi i-au fost alături. Viorica i-a oferit la acel moment o cămașă tradițională românească. În semn de mulțumire actorul a îmbrăcat-o atunci când s-a urcat pe scenă pentru a susține concertul. De altfel, Johnny a mai primit un dar inedit, o palincă de gutui, care i-a încântat papilele gustative.