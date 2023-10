Record de bilete vândute pentru filmul „Nuntă pe bani”

S-au vândut treizeci și opt de mii de bilete

Filmul „Nuntă pe bani”, realizat de actorul Mircea Popa, arhicunoscutul Mircea Bravo , a înregistrat un număr record de vânzări în presales. Până în prezent, aproximativ treizeci și opt de mii de persoane și-au cumpărat bilete. Mult așteptatul film realizat de actorul clujean și prietenii lui, în care joacă și mulți concitadini de-ai săi, a ajuns deja în cinematografe.

Trailerul peliculei a fost lansat în urmă cu aproximativ o lună, iar multă lume s-a arătat nerebdătoare să vadă întreaga comedie. La vremea respectivă, Mircea Bravo a declarat presei că în filmul său au jucat foarte mulți clujeni. „Cred că a jucat jumătate de Cluj în filmul meu”, a declarat amuzat actorul.

”Vom face un film pe an”

În data de 10 octombrie au avut primele proiecții în avanpremieră la cinematograf. Filmul ”Nuntă pe bani” este cel de-al doilea lungmetraj marca Bravo Films, iar actorul a declarat că și-a propus să facă un film pe an.

Aproximativ treizeci și opt de mii de bilete au fost vândute în zilele de dinaintea premierei filmului ”Nuntă pe bani” în cinematografele din țară.

„Mulțumim că ne susțineți și că ne onorați cu prezența în sălile de cinema. Suntem recunoscători pentru comunitatea noastră care ne este mereu alături și ne sprijină și în această călătorie cinematografică. Noi am promis că facem un film pe an, iar biletele vândute ne demonstrează că am luat decizia bună făcând asta”, spune Mircea Bravo.

Subiectul filmului

Mircea urăște nunțile. Și toată lumea află asta atunci când după participarea la încă o nuntă din obligație, face o postare controversată pe Facebook care devine virală. Însă când trebuie să restituie o sumă uriașă de bani din cauza unor decizii greșite, singura soluție pentru el rămâne propria nuntă.

Pentru Mircea urmează o cursă contracronometru pentru a găsi sală, nași și invitați cu scopul de a face un business cât mai profitabil cu putință.