Johnny Depp, prima apariție în lumina reflectoarelor după scandalul cu Amber Heard. Cum a fost surprins actorul

„Jeanne du Barry”, care marchează primul rol principal al lui Depp într-un film în ultimii trei ani, a deschis cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Este prima apariție la un eveniment a lui Johnny Depp de când a fost implicat într-un scandal uriaș cu fosta soție Amber Heard.

La Cannes, fanii de afară l-au aplaudat, dar nu și invitații. Puțini se așteptau ca actorul să revină în lumina reflectoarelor atât de repede, iar apariția lui a fost foarte controversată, în special în mediul online. Lui Johnny Depp i s-a alăturat regizoarea Maïwenn, care a fost în atenția publică în perioada premergătoare reuniunii. Cineasta franceză a recunoscut că a scuipat un jurnalist, iar asta i-a afectat cariera.

„Jeanne du Barry” a fost unul dintre filmele despre care s-a vorbit cel mai mult la festivalul din acest an. Alte filme care au fost prezentate la Cannes sunt Riviera Franceză se numără „Killers of the Flower Moon”, epopeea polițistă a lui Martin Scorsese, „May December”, drama romantică a lui Todd Haynes, și „Asteroid City”, de Wes Anderson, o comedie în care joacă Scarlett Johansson, Tom Hanks și Jason Schwartzman.

Alte apariții spectaculoase la Cannes

Și președintele juriului de la Cannes, Ruben Östlund, a pășit pe covor alături de membrii juriului, printre care Brie Larson, Paul Dano și regizoarea filmului „Titane”, Julia Ducournau. Alte vedete prezente au fost Uma Thurman, care a strălucit într-o trenă roșie, lungă și vaporoasă, asortată cu covorul, precum și Mads Mikkelsen, prezent la premiera filmului „Indiana Jones și cadranul destinului”. Helen Mirren, armată cu un evantai de operă și cu părul albastru ca în „Jocurile foamei”, actorul chinez Gong Li și Elle Fanning, care a fost recent selectată pentru a juca alături de Timothée Chalamet în filmul biografic despre Bob Dylan al lui James Mangold, potrivit Adevărul.