Johnny Depp a povestit cum a ajutat-o pe Amber Heard să joace în „Aquaman”

„Timp de câțiva ani, am avut o înțelegere cu Warner Bros. pentru mai multe filme și, prin urmare, am avut afaceri împreună. Așadar, i-am cunoscut pe acești oameni. Am fost la filme cu ei”, a spus Depp despre relația sa cu studioul, adăugând că Heard „m-a întrebat dacă aș putea vorbi cu ei”.

„Am fost informat de Heard că filmul urma să fie filmat în Australia și asta o preocupa”, a spus el când a fost întrebat ce s-a întâmplat după audiția lui Heard pentru „Aquaman” din 2018. Depp a spus că a sunat la trei directori Warner Bros., inclusiv fostul președinte și CEO al WB Kevin Tsujihara, fostul președinte al marketingului Sue Kroll și fostul președinte al dezvoltării creative Greg Silverman, în care a „construit o imagine frumoasă” a lui Heard pentru ei.

Când a fost întrebat despre rezultatul discuției cu șefii studioului, Depp a spus: „Pot să spun doar că, în cele din urmă, a primit rolul în film”. Pe 17 mai, Heard a spus la tribună că Depp a încercat să o scoată din filmul DC în care a jucat rolul Mera, un interes amoros pentru Aquaman al lui Jason Momoa.

Miercuri, Depp a fost întrebat la tribună dacă a încercat să o elimine pe Heard din „Aquaman”, la care actorul a răspuns în mod repetat „Nu”. Mai târziu, în timpul procesului de miercuri, lui Depp i s-a arătat un mesaj text – datat 4 iunie 2016 – pe care se pare că l-a trimis surorii sale Christi Dembrowski. Textul, prezentat în instanță, spunea: „Vreau ca ea să fie înlocuită în acel film WB!!!”

Depp a confirmat că textul era despre Heard, dar nu i s-a cerut să confirme la ce film WB face referire. Heard a apărut în „Justice League” din 2017 și în „Aquaman” din 2018. Ea va apărea și în continuarea „Aquaman” din 2023, ca parte a unui contract de trei filme cu WB.

Reacția lui Johnny Depp

Când a fost întrebat ce încerca să transmită în mesajul text, Depp a început să explice: „Warner Bros. era pe cale să găsească persoana pe care tocmai o aleseseră.” Depp a fost întrerupt și întrebarea a fost reformulată. Apoi, actorului i s-a cerut să explice textul transmis surorii sale fără a exprima ceea ce ar fi gândit studioul.

„Sincer, am simțit responsabilitatea pentru că am fost la acești oameni și am construit o imagine atât de frumoasă”, a spus Depp. „Am simțit că era responsabilitatea mea să aduc adevărul către Warner Bros. despre ceea ce aveau să ajungă să afle, adică două francize care ar fi cauzat probleme unul celuilalt”.

În 2018, Rolling Stone a publicat un lungmetraj, „The Trouble With Johnny Depp”, despre căsnicia actorului care „a mers foarte prost” și despre un stil de viață generos pe care nu și-l

putea permite. Un articol din 2018 din The Sun din Marea Britanie l-a descris pe Depp drept un „bătător de soții”.

În martie, Warner Bros. și-a anunțat o serie de lansări ale filmului DC, inclusiv continuarea „Aquaman”. „Aquaman and the Lost Kingdom” va debuta acum în cinematografe pe 17 martie 2023. Primul film a încasat peste 1 miliard de dolari la box office, devenind unul dintre cele mai performante filme DC pentru studio.

Pe 16 mai, în timp ce se afla în tribună, Heard a spus că „s-a luptat foarte mult” pentru a apărea în continuare în film și a spus că i s-a dat în cele din urmă un rol în care unele secvențe de acțiune au fost eliminate. Heard a spus mai târziu că nu este sigură dacă va apărea în versiunea finală a filmului.

Marți, Warner Bros.’ directorul executiv Walter Hamada a spus într-o depoziție preînregistrată că rolul lui Heard nu s-a schimbat de când a fost dezvoltat pentru prima dată scenariul. „Mărimea rolului pe care l-a avut în film a fost determinată în dezvoltarea timpurie a scenariului, care va avea loc în 2018”, a spus Hamada potrivit Business Insider.